川普因格陵兰祭关税威胁 德批勒索、称正在准备反制措施

（法新社柏林19日电） 美国总统川普因多国反对其格陵兰方案，扬言对这些欧洲国家加徵关税，德国副总理兼财长克林拜耳今天表示，面对川普的「勒索」，欧洲正在准备反制措施。

克林拜耳（Lars Klingbeil）在德国首都柏林与法国经济暨财政部长勒斯鸠（Roland Lescure）举行联合记者会时说：「我们不会让自己被勒索。」

「欧洲会以团结且明确的方式作出回应，现在我们正和欧洲伙伴共同准备反制措施。」

川普（Donald Trump）17日扬言，若不把格陵兰让给美国，将对丹麦等欧洲国家加徵最高25%的关税。格陵兰是丹麦的自治领土。

英国、丹麦、芬兰、法国、德国、荷兰、挪威和瑞典上周末已发表共同声明，反击这项威胁。

克林拜耳指出，欧洲的回应可能包含3大方向。

其一，与美国的现行关税协议将遭搁置。

其二，欧洲对美国商品加徵的进口关税可能生效。相关措施目前暂停实施至2月初。

第三，欧盟应考虑动用可兹运用的工具，来回应华府的「经济勒索」。

勒斯鸠认同川普的威胁形同「勒索」，他说：「250年盟邦之间的勒索、朋友之间的勒索，显然令人无法接受。」

他说：「我们欧洲人必须在回应上保持团结与协调，最重要的是要准备充分运用（欧盟的）各项工具。…我们决心捍卫自身主权。」

勒斯鸠说，七大工业国集团（G7）财长会议将于近日召开，讨论包括格陵兰在内等紧迫议题。法国目前是G7轮值主席国，美国亦为成员之一。

谈到川普发出的威胁，克林拜耳强调，这「已触碰欧洲的极限」。

他说：「我们不断经历川普总统寻求的新一轮对抗。」