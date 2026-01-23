川普小儿子目睹醋男暴打直播 越洋报警神救援女网友

（法新社伦敦22日电） 根据英国法院今天庭审内容显示，美国总统川普小儿子拜伦．川普去年曾向伦敦警方报案指称，自己在社群媒体上结识、关系「非常亲近」的女性友人遭到攻击，后来并协助警方调查。

法新社报导，伦敦东北区一个法院陪审团昨天听取一起刑事案件经过时，得知拜伦．川普（Barron Trump）意外涉入其间，本案开始成为媒体关注焦点。

现年22岁的鲁米扬则夫（Matvei Rumiantsev）遭控包括对本案被害女子袭击和两项强暴等罪名。

拜伦曾向警方表示，他与这名女子「非常亲近」。鲁米扬则夫否认所有指控。被害女子身分依法不得公开。

现年19岁的拜伦是川普与第3任妻子、美国第一夫人梅兰妮亚．川普（Melania Trump）唯一的孩子。他去年1月18日从美国致电英国警方，通报自己在和该名女子进行视讯通话时，目睹袭击发生。

率先披露本案的英国「地铁报」（Metro）报导，被告是该名女子的前男友，女方与拜伦的友谊令其妒火中烧。

陪审团本周听取拜伦与伦敦警方接线员的电话录音，他提到，「我刚接到一个女孩来电」、「她正遭到殴打」。

他说：「她被打得很惨，通话大约是在8分钟前，我不知道现在情况变得如何。」

拜伦起初不愿意告诉接线员自己如何与该名女子结识，后来坦承「是在社群媒体上认识她」。

据地铁报报导，这名女子本周对陪审团表示，拜伦的介入「帮助救了我的命」。

陪审团今天还听取一封拜伦发给伦敦警方的电子邮件内容，他表示自己从那通视讯电话中目击现场的时间「其实非常短暂」。

他在去年5月2日的邮件中表示：「接这通视讯电话的是一位赤裸上身、发色较深的男子。这画面大概持续一秒…然后画面就转到被害人身上。」

「我非常亲近的这位被害人曾告诉我，此人困扰她已久。」

鲁米扬则夫今天稍晚出庭时表示，事发3个月前得知女方与拜伦的友谊后，看到女方传给拜伦的讯息让他「感到沮丧」，后来双方因此多次争吵。

现居伦敦的这名俄罗斯公民在法庭表示，他曾试图向女方解释，「你和拜伦聊天也令我感到心烦」。

本案仍在审理阶段。