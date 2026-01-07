川普庆逮捕马杜洛 酸他偷学舞步

（法新社华盛顿6日电） 美国总统川普今天一场在对共和党籍国会议员的随兴演说中庆祝委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）遭逮捕，指称马杜洛不仅涉及多项罪行，还模仿他的舞步。

「纽约时报」报导指出马杜洛经常在公开场合跳舞，公然无视美国的威胁，这让白宫官员确信是时候采取行动。

川普今天在华府近来更名为「川普-甘乃迪中心」（Trump-Kennedy Center）的表演艺术中心告诉议员：「他（马杜洛）站上台，还试着有一点模仿我跳舞。但他是暴力分子，杀了数百万人。他施以酷刑。他们在卡拉卡斯（Caracas）市中心有刑求室，现在将会关闭。」

川普未就所谓的刑求室提供更多细节，也没有进一步阐述美国在马杜洛垮台后「接管」委内瑞拉的计画。

美军去年底在加勒比海地区集结期间，左派的马杜洛经常在造势舞台上随着口号「不要战争，要和平」（No War, Yes Peace）的混音电子舞曲起舞。

川普则是以在集会上随迪斯可舞曲Y.M.C.A.起舞闻名。

川普在谈到他的政府禁止跨性别者参加女子体育竞赛时，川普夸张地模仿他口中的跨性别举重选手。

川普说：「我妻子讨厌我这么做…她说这很不像总统。」

川普还说：「她讨厌我跳舞…她还对我说『你能想像小罗斯福（Franklin Delano Roosevelt）跳舞吗？』」

小罗斯福1933年至1945年担任美国总统，1921年因罹患小儿麻痹症下半身瘫痪。