川普成立和平理事会 沙乌地等9国加入

（法新社利雅德21日电） 沙乌地阿拉伯外交部长今天表示，沙乌地与8个以穆斯林为主的国家，包括加萨调解方卡达与土耳其在内，已同意加入美国总统川普成立的「和平理事会」（Board of Peace）。

利雅德在联合声明中宣布，沙乌地阿拉伯、卡达、土耳其、埃及、约旦、印尼、巴基斯坦与阿拉伯联合大公国的外交部长已「共同决定」，将加入这个由川普担任主席的机构，并表示他们支持川普为解决加萨冲突所做的「和平努力」。

科威特外交部随后在社群平台X上发文指出，科威特也已接受邀请。

美方向数十位全球领袖发出邀请，并要求出资10亿美元（约新台币319亿元）取得和平理事会的永久席位。沙乌地的声明并未提及任何款项。

和平理事会最初是为了监督加萨重建而设立，但章程似未将职权局限在加萨走廊，而且看来是想要与联合国抗衡，引发了包括法国在内的一些美国盟友不满。

和平理事会也是在阿联与沙乌地关系紧张之际成立。这两个国家皆试图透过承诺投资与商业协议，来博取川普政府的好感。

法国已表明不会加入和平理事会，但以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的办公室今天表示，尼坦雅胡已接受邀请。

不过，他反对让土耳其外交部长费丹（Hakan Fidan）和卡达外交官阿尔．塔瓦迪（Ali Al-Thawadi）加入在和平理事会下运作的「加萨执行委员会」（Gaza Executive Board）。