川普手部现瘀青 自称撞到桌子驳健康传闻

（法新社华盛顿22日电） 美国总统川普手上出现新的瘀青照片，今天引发外界揣测，不过79岁的他驳斥外界对他健康状况的再次臆测，称自己只是撞到桌子。

自去年重返白宫以来，川普的右手就经常被看到有瘀青，他时常以绷带和化妆品来掩饰。

白宫曾表示，这是因为他经常与人握手，加上他为了心血管健康而服用阿斯匹灵所致，这种药物可能导致容易瘀青。

然而，今天在瑞士达沃斯（Davos）世界经济论坛（World Economic Forum）上拍摄的照片显示，川普手上的类似位置再次出现深色瘀青，然而这次却是在左手。

这些照片是在川普为他的全球性「和平理事会」（Board of Peace）倡议举行的成立仪式上所拍摄，并迅速在社群媒体上流传开来。

川普在空军一号上被问及手部瘀青时告诉记者：「我撞到桌子了。」他补充说：「我想说的是，如果你爱护你的心脏就服用阿斯匹灵，但如果你不想要有点瘀青就别服用。」

白宫稍早淡化了外界的任何担忧，对这次的瘀青给出了相同的解释。

「和平理事会」活动早期和昨天的照片显示川普的左手并无瘀青。

川普是美国就任时最年长的总统。鉴于他的年龄、手部瘀青、腿部肿胀，以及在公开活动中几次明显打瞌睡的时刻，外界对他健康状况的揣测甚嚣尘上。

政府去年夏天透露，川普的腿部肿胀被诊断为慢性静脉功能不全的症状，这是一种常见疾病，因静脉瓣膜功能不全导致血液淤积，引起肿胀、痉挛和皮肤变化。这种情况可以透过药物或针对性手术来控制。

川普去年一次未预先公布的就医行程，也引发外界质疑他的健康资讯是否透明。数周后，川普的医生表示，核磁共振影像显示川普的心血管健康状况「极佳」。