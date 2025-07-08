川普批巴西审判前总统是猎巫

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（法新社里约热内卢7日电） 美国总统川普今天批评巴西针对前总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）的政变审判，称波索纳洛是「猎巫」的受害者之后，美国与巴西关系陷入危机。

川普在社群媒体发文，警告巴西当局应该「放过波索纳洛」。

在任期间与川普交好的波索纳洛目前正在巴西受审，他遭控策画发动政变，以阻止鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）于2023年1月就职总统。

波索纳洛被控领导「犯罪组织」策划政变，好在2022年败选后继续掌权。如果罪名成立，将面临最高40年的监禁。

川普发文后，鲁拉随即不顾外交礼节回击川普「干涉」，还说「没人可以凌驾于法律之上」。

此案与川普因2021年1月6日国会山庄攻击事件遭起诉的状况类似，当时川普的支持者占领国会，试图扭转他在选举中的败选局面。

川普拒不认罪，该案在他再次当选总统后被撤销，使他获得免于起诉的豁免权。

波索纳洛也同样坚称自己无罪，同时试图透过一系列抗议活动来团结支持者，进一步加剧了巴西政坛的分裂。

川普和波索纳洛家族也因此案坐上了同一条船。波索纳洛之子极力游说美国对最高法院法官实施制裁，并让川普介入此事。