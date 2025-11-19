川普拒出席G20峰会 主办国南非：美国自己损失

afp_tickers

2 分钟

（法新社约翰尼斯堡18日电） 南非将在本周末主办20国集团（G20）峰会，期望促成开发中国家债务减免，并因应全球不平等现况，而美国总统川普因对议程安排与南非意见相左，宣布不出席此次峰会。

20国集团峰会预定11月22至23日在约翰尼斯堡举行，南非总统拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）会前告诉媒体说，美国缺席是「他们自己的损失」。

美国普遍退出多边国际事务，影响了全球秩序。

美国是G20中最具影响力的成员之一。G20涵盖全球85％的国内生产毛额（GDP）及约2/3人口，成员还包括欧盟与非洲联盟（African Union）。

美国抵制这次G20峰会，与川普之前拒绝派官方代表出席在巴西举行的气候峰会COP30如出一辙。

南非将此次G20峰会主题设定为「团结、平等、永续」，重点是透过债务减免、融资措施来支持开发中国家因应气候变迁所引发的灾害。

这项主题被美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）在今年2月贴上「反美」标签；而G20先前的一场部长级会议，卢比欧也缺席以对。

在美国缺席下，外界预料，中国国务院总理李强将倡议多边主义。他在10月的亚洲区域峰会中表示：「经济全球化与多边化是不可逆转的。」（编译：纪锦玲）