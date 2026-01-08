川普拟明年国防预算 提高一半至1.5兆美元

（法新社华盛顿7日电） 美国总统川普今天表示，他希望明年将美国国防预算增加一半，使总额达到1.5兆美元，以因应「动荡且危险的时刻」。

川普重返白宫以来，已多次动用目前经费创历史新高的美国军队，行动包括打击叶门叛军和伊朗核设施与被指涉及走私毒品的船只，以及派遣特种部队突袭并逮捕委内瑞拉领导人马杜洛（Nicolas Maduro） 川普在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）发文表示：「我已决定，为了我们国家的利益，特别是在这极度动荡且危险的时刻，我们2027年的军事预算不应是1兆美元，而应是1.5兆美元。」 川普表示：「这将让我们得以打造我们长久以来理应拥有的『梦幻军队』，更重要的是，不论面对任何敌人，都能确保我们的安全与保障。」 川普表示，预算之所以能大幅调升，得益于他对盟友与敌对国家徵收的大规模关税。 美国早已是全球军费支出最大的国家，若将预算进一步提高至1.5兆美元，将使华府在军费投入上更大幅领先中国与俄罗斯等竞争对手，但也可能引发与这些国家之间的军备竞赛。

北大西洋公约组织（NATO）盟友去年迫于川普的施压，承诺在2035年前将国防支出提高至占国内生产毛额（GDP）的5%，随后川普也宣布大幅调升美国军事预算。

尽管川普宣布的预算目标将让国防承包商受益匪浅，但另一方面却也在真实社群对这些企业展开抨击。

川普表示，国防承包商「向股东发放巨额股息并进行大规模库藏股回购，牺牲并损害了对厂房与设备的投资」，同时国防企业高层的薪酬方案也「高得离谱，且毫无正当性」。

川普指出，高层薪资应以500万美元为上限，且在「这些问题解决之前」，他将禁止股票回购与发放股息。不过，他并未说明具体将如何执行这些措施。