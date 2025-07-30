川普拟松绑环保法规 废除气候变迁危害认定

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（法新社华盛顿29日电） 美国总统川普政府今天采取行动，拟废除一项基础科学认定，这是美国政府限制机动车辆温室气体排放，以及更广泛意义上因应气候变迁权限的基础。

环保署（Environmental Protection Agency）署长泽尔丁（Lee Zeldin）在印第安纳波利斯（Indianapolis）演说时指出，2009年的「危害认定」（Endangerment Finding）是基于错误的推理，并已造成严重的经济损害。

他在能源部长莱特（Chris Wright）陪同下指出：「如果最终确定，今天的宣布将成为美国历史上最大规模的松绑管制行动。」

莱特表示，能源部已经进行关于气候科学的新研究。

这项最先在3月宣布的举措，将接受为期45天的公众意见徵询期，势必会面临法律挑战。

虽然泽尔丁认为此举是为了扭转他所谓的「拜登-贺锦丽政府的电动车（EV）授权」，但撤销这项「危害认定」，也可能破坏一系列气候法规的法律基础，包括有关发电厂和石油天然气营运法规。

环保署在新闻稿中表示，那项认定「被用于证明超过1兆美元的监管措施实属合理」，如果撤销，每年可省下540亿美元。

「危害认定」基于一面倒的科学共识和同侪审查研究。最高法院2007年作出里程碑裁决认定，根据「清净空气法」（Clean Air Act），温室气体也是空气污染物，并指示环保署重新审视其立场。