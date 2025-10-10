川普拟派兵进驻芝加哥 法官下令暂挡部署

（法新社芝加哥9日电） 美国芝加哥联邦法官今天下令，暂停总统川普在芝加哥地区部署数百名国民兵的行动。这是川普全面打击犯罪和移民行动的一环。

川普政府主张，为保护美国第三大城芝加哥的移民官员与设施，部署军队有其必要，并不实地将芝加哥描绘为「战区」。

但地方民主党官员表示，警察与其他执法单位已绰绰有余，并主张川普正以高压手段蓄意挑起抗议。

据「芝加哥论坛报」（Chicago Tribune）报导，地方法院法官裴利（April Perry）在法庭上裁决时表示，她对川普政府的可靠性存疑，并担心军队的出现只会「火上加油」。

她下令立即暂停部队部署，禁令将持续至10月23日，并驳回政府声称川普在这类事务上的决定不容置喙的论点。

伊利诺州州长普里茨克（JB Pritzker）曾指控川普施行违宪的威权主义，他对这项裁决表示欢迎，并在社群平台X上说：「川普不是国王，他的政府也不能凌驾于法律之上。」

与此同时，旧金山一个由3名法官组成的上诉法院小组，预计将就是否解除另一名法官对俄勒冈州波特兰（Portland）类似部署行动的临时禁令做出裁决。波特兰同样由民主党主政。

伊利诺州与俄勒冈州并非首批对川普政府在国内动用国民兵（National Guard）的非常规做法提起法律挑战的州。

这位共和党籍总统今年稍早首度派遣部队至洛杉矶，以平息因取缔无证移民而引发的示威活动后，由民主党执政的加州也提起了诉讼。

当时一名地方法院法官裁定这项部署行动违法，但一个上诉法院小组允许部署行动暂时继续进行。