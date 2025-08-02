川普敲定对等关税 全球经济摇摇欲坠

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（法新社华盛顿1日电） 美国总统川普对几乎所有贸易伙伴祭出新一波关税攻势后，全球市场今天陷入震荡。各国政府正面临7天期限压力，若未达成协议，更高的关税将正式生效。

川普于7月31日晚间宣布，包括欧盟在内的数十个经济体将面临10%至41%不等的新关税税率。不过白宫表示，关税将于8月7日实施，而非原先设定的8月1日，这为各国政府争取与华府达成更有利协议提供短暂的缓冲。

美国重要贸易伙伴、邻国加拿大从8月1日起面临35%的关税，较先前的25%提高，不过目前已有的大范围豁免措施维持不变。加拿大商品只要符合美墨加协议（USMCA）的「北美产品」定义，仍能免于对等关税，如此一来豁免范围涵盖约94%的加拿大出口品项。

川普认为，这些关税是展现美国经济实力的手段，一方面提升美国出口商的竞争力，另一方面也藉由阻挡外国商品进口来刺激本土制造业。

然而，这种强硬作法也引发外界对美国这个全球最大经济体通膨升温及其他经济冲击的担忧。

香港、伦敦与纽约的股市在消化此波动荡时大幅下跌，而美国疲弱的就业数据更进一步加剧市场忧虑。

川普敲定对等关税之举正值美国国内就经济政策方向争论激烈之际。尽管白宫强力施压要求降息，美国联准会本周仍决定维持利率不变。

今天最新公布的数据显示，美国7月新增就业人数未达预期，失业率也从4.1%微升至4.2%；在华尔街，标普500指数下跌1.6%，那斯达克指数则大跌2.2%。