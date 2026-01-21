川普欲开除联准会理事库克 美国最高法院开庭审理

（法新社华盛顿21日电） 美国最高法院今天将听取总统川普企图开除联准会理事库克的言词辩论，此案可能对联准会的独立性产生深远影响。

去年8月，川普试图解除联邦准备理事会（Fed）理事库克（Lisa Cook）的职务。库克是联准会利率制定委员会的重要官员。川普指控她涉及住房抵押贷款诈欺，但库克否认相关指控。

由保守派主导的最高法院已禁止川普立即开除库克，允许她留任原职，直到最高法院审理挑战将库克解职的诉讼案。

知情人士告诉法新社，联准会主席鲍尔（Jerome Powell）计划亲自出席今天的最高法院庭审，凸显此案的重要性以及库克获得的公众支持。

川普正在加大对联准会的施压攻势，包括对联准会主席鲍尔本身展开刑事调查。本月稍早，鲍尔透露联邦检察官已针对联准会总部的整修工程对他展开调查。

鲍尔对这项调查予以驳斥，称这是出于政治动机，试图影响联准会的利率制定，其他主要中央银行总裁也表态声援鲍尔。

库克是首位出任联准会理事的非裔女性，川普试图开除她以及对鲍尔展开的调查，象徵总统控制联准会的行动大幅升级。川普已多次批评联准会拒绝他更积极降息的要求。

透过将库克赶下台，共和党籍的川普有可能在联准会理事会增添另一种声音，从而试图将利率引导至他偏好的方向。

此案的裁决结果，也可能决定联准会免受政治压力的法律保护是否依然有效，或者总统是否可以针对联准会领导阶层成员采取行动。

多位前联准会主席最近警告，削弱联准会独立性可能将对「通货膨胀」与经济运作带来「极为负面的后果」。