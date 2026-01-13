川普相中委内瑞拉石油 委政府也与欧英谈能源合作

（法新社卡拉卡斯12日电） 前委内瑞拉总统马杜洛倒台后，委国过渡政府今天表示，在能源、技术与制药等领域，与欧盟和英国特使会谈之后，已准备要开展「新议程」。

欧盟过去不承认马杜洛（Nicolas Maduro）为委内瑞拉的合法总统，如今委国外交部长希尔（Yvan Gil）呼吁与欧盟「开启对话管道」。

欧盟对马杜洛的亲信实施制裁、公开支持委国反对阵营，并敦促委内瑞拉当局将在野领袖马查多（Maria Corina Machado）纳入过渡进程中。

希尔在总统府的直播表示：「我们已准备好，推动崭新且积极的议程，要造福全欧洲人民及委内瑞拉百姓。」

法新社报导，这次欧洲特使与委国过渡总统罗德里格斯（Delcy Rodriguez）及部会首长进行会谈，聚焦于能源、教育、科学、技术与制药领域。希尔形容此次会议「坦率、和谐、愉快」。

委内瑞拉在2019年与美国断交；2025年，马杜洛政府曾要求法国、荷兰及义大利驻委国外交人员减至3人。

委内瑞拉过渡政府这次与欧洲官员会谈的3天前，曾与华府共同宣布，双方已采取措施要恢复邦交。

美国总统川普曾表示，估计要在18个月内增产委内瑞拉石油。（编译：纪锦玲）