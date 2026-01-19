川普祭关税威胁 欧盟：优先对话而非升高情势

（法新社布鲁塞尔19日电） 在美国总统川普扬言为格陵兰僵局对欧洲国家加徵关税后，欧盟今天表示希望与美国对话，但若有必要也准备好采取反制措施。

川普（Donald Trump）本月17日矢言，除非美国取得格陵兰，否则将对丹麦、芬兰、法国、德国、荷兰、瑞典等欧盟成员以及英国、挪威徵收额外关税，此举撼动欧洲。

欧盟27国领导人22日晚间将在布鲁塞尔召开紧急峰会，商讨如何应对这场多年来对跨大西洋关系最严峻的危机之一。

欧盟贸易事务发言人吉尔（Olof Gill）指出：「我们的首要之务是对话，而非升高情势。最负责任的领导方式有时是保持克制。」

吉尔表示，欧盟持续与美国在各层级进行沟通。

他告诉记者：「我们努力保持冷静、坚定、严肃且负责的态度，因为我们认为这才是领导层应有的样貌。」

不过他也强调：「如果（美国）威胁的关税真的实施，欧盟也有相应措施，并准备好做出回应。」

如果川普拒绝让步，欧盟正考虑不同对策，包括暂停去年和美国达成的现行关税协议。

其次，欧盟目前暂缓至2月初、针对价值930亿欧元自美国进口商品的关税也可能正式生效。

第三，如果情势仍未改变，欧盟将启动包括俗称「火箭炮」（bazooka）的反胁迫机制在内等多种手段。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）的幕僚透露，若川普履行关税威胁，他将要求欧盟启动这项目前未曾动用的机制反击华府。

吉尔谈到：「人们问我，这项反胁迫机制是否重新摆上台面？其实它一直都是选项之一。」