川普称将对贩毒集团展开陆地打击

（法新社华盛顿8日综合外电报导）美国总统川普今天表示，继在东太平洋与加勒比海发动海上攻击后，针对贩毒集团的陆地打击行动即将展开，但他并未透露更多细节。

川普在福斯新闻频道（Fox News）今晚播出的访谈中告诉主持人尚汉尼提（Sean Hannity）：「我们现在要开始对贩毒集团发动陆地打击。这些集团正在掌控墨西哥。」

上周末，委内瑞拉领导人马杜洛（Nicholas Maduro）意外遭到逮捕，这是美国数个月来对这位左翼领袖施加军事与经济压力的结果。

自去年9月以来，美军已在打击疑似运毒船只的行动中击毙超过100人，川普还表示，美军曾对委内瑞拉境内供这类船只停泊的码头区域发动过陆地打击。

然而，如果对墨西哥的贩毒集团发动攻击，将代表美国军事行动的重大升级。

卡拉卡斯的左翼代理政府已谴责美国对委内瑞拉的打击行动，认为这对区域稳定构成威胁。

川普在抓捕马杜洛后曾提到华府在西半球的「主导地位」。对此，墨西哥总统薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）5日表示，美洲「不属于」任何强权。

川普4日透露，他正在向薛恩鲍姆施压，要求允许他派遣美军进入墨西哥对付贩毒集团，但表示薛恩鲍姆先前已拒绝了这项提议。