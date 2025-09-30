The Swiss voice in the world since 1935

川普药价战首胜　辉瑞同意自愿降低美国药价

（法新社华盛顿30日电） 美国总统川普今天宣布，政府已与辉瑞（Pfizer）达成协议，该公司同意自愿降低药品售价，配合政府将美国药价与国外较低药价挂钩的政策。

川普（Donald Trump）表示，辉瑞将采取多项措施下调美国药价，包括以最优惠国待遇价，也就是在其他已开发国家提供的最低价格，销售现有药品给医疗补助（Medicaid，美政府提供低收入户公营保险）受益人。

川普说，「辉瑞已同意将部分最受欢迎的现有药品，以5折至全免的优惠价格，提供给我们的消费者」，并表示这些药品届时可直接线上购买。

川普并透露，他正与其他药厂洽谈类似协议。这项协议是药厂面对川普要求17家药厂在29日最后期限前承诺采取降价措施做出的回应，该要求7月底已透过致函各大药厂正式告知。

此外，川普补充说，辉瑞还将投资700亿美元，在美国重新设置本土药品制造设施。

辉瑞执行长博尔拉（Albert Bourla）出席了记者会。辉瑞于今天发表声明证实，已与川普达成药价协议。

消息曝光后，辉瑞股价今天开盘后上涨5%。

川普今年5月曾签署行政命令，恢复具争议的「最优惠国待遇」政策，企图透过将部分药品价格与国外显着较低的价格挂钩，大幅降低美国药价。

这项协议出炉之际，药厂正在因应川普政府计划对进口药品课徵新关税的压力。

