川普觊觎格陵兰 欧洲领袖联合声明力挺丹麦

3 分钟

（法新社柏林6日电） 针对美国总统川普再次表达对位在北极圈内丹麦自治领土格陵兰的图谋，一群欧洲国家领袖今天齐声强调支持丹麦的立场。

法国、英国、德国、义大利、波兰、西班牙和丹麦等国领袖强调主权、领土完整和边界不可侵犯是「普世原则，我们将不会停止予以捍卫」。

华府近期对委内瑞拉的军事干预再度引发外界忧心川普意图染指格陵兰（Greenland）。随着极地冰层融化，新航道得以开辟，蕴藏尚未开采稀土资源的格陵兰可能发挥至关重要作用。

格陵兰位处俄罗斯和美国之间飞弹最短飞行路线上，华府早已在当地设有军事基地。

在委内瑞拉情势升温之际，川普7日开玩笑说：「我们将在大约两个月后再去操心格陵兰岛。」

欧洲领袖的联合声明指出：「北极安全仍然是欧洲首要任务，这对国际和对跨大西洋安全至关重要。」

「北大西洋公约组织（NATO）已经明确表示北极属优先关注地区，欧洲盟友正加紧行动。我们与诸多其他盟友已经强化我们的布局、活动和投资，以维护北极安全并且吓阻对手。」

他们强调，涵盖格陵兰的丹麦是北约一员。

这些领袖表示：「因此，必须以集体方式实现北极安全，与包括美国在内的北约盟国合作，坚守包括主权、领土完整以及边界不可侵犯等联合国宪章原则。这些是普世原则，我们将不会停止予以捍卫。」

这份声明由英国首相施凯尔（Keir Starmer）、丹麦总理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）、法国总统马克宏（Emmanuel Macron）、德国总理梅尔茨（Friedrich Merz）、义大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）、波兰总理图斯克（Donald Tusk）和西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）共同签署。

他们同时表示，美国是「这项奋勇努力中不可或缺的伙伴」。