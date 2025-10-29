川普访韩前夕 北韩试射巡弋飞弹展示吓阻力

afp_tickers

2 分钟

（法新社首尔29日电） 美国总统川普展开南韩访问前数小时，北韩中央通信社（KCNA）今天报导，北韩在西海岸外试射巡弋飞弹，藉此向平壤的「敌人」传递讯息展示吓阻力。

北韩高层军事官员朴正天（Pak Jong Chon）监督这次试射，表示这次试射目的在评估「各种战略进攻手段的可靠性，并向敌人展示其能力」。

首尔北韩大学院大学（University of North Korean Studies）校长梁茂进（Yang Moo-jin）指出：「这次飞弹发射凸显北韩在川普访问前展示核吓阻力的意图，再次强调无核化已不在议程上的讯息。」

北韩领导人金正恩未出席这次试射，与他以往亲自督导重要导弹试射的惯例不同。他上周也未出现在KCNA报导的多枚极音速飞弹试射中。

川普曾表示，他「很乐意」在本周访韩期间与金正恩会面。这是他第二任期以来首次造访朝鲜半岛。

金正恩先前表态，只要美国放弃「妄想般的」弃核要求，他愿意重启对话。

南韩庆南大学远东研究教授林乙哲（Lim Eul-chul，音译）说，金正恩缺席具有象徵意义：「这并非刻意让川普难堪。」

川普与金正恩上次会面是在2019年，地点是分隔南北韩数十年的冷战前线非军事区（DMZ）。

目前北韩尚未公开回应川普的会面邀请。（编译：徐睿承）