川普重返达沃斯 仍心系国内选民

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿17日电） 川普再度掀起全球秩序震荡之际，下周将重返瑞士滑雪胜地达沃斯（Davos）；但对这位美国总统而言，他此行的主要对象，其实仍是国内选民。

这将是川普6年来首度出席这场全球政治与经济菁英齐聚的盛会，时值他推动取得格陵兰主权而引发的危机持续升高之际。

其他与会领袖也急于讨论川普重返白宫第1年所带来的一连串震撼，包括关税、委内瑞拉、乌克兰、加萨与伊朗等议题。

然而，对这位共和党总统而言，他在瑞士群峰间发表的主题演说，主要仍是对美国国内发声。

尽管川普承诺迎来「黄金时代」，美国选民仍对生活成本高涨感到愤怒，而他的政党也可能在11月关键的期中选举中遭遇挫败。

这意味着，川普将在奢华的达沃斯──一个领袖们很容易显得与一般民众脱节的地方──花至少部分时间谈论美国住房问题。

白宫官员对法新社表示，川普将「公布降低住房成本的措施」，并「宣扬其推动美国成为全球经济成长领头羊的经济政策」。

这位亿万富翁总统十分清楚，负担能力已成为他第2任期的致命弱点。美国有线电视新闻网（CNN）上周公布民调显示，58%的美国人认为他重返白宫的第1年是失败的，尤其是在经济表现上。

川普的支持者也日益不安，认为这位奉行「美国优先」的总统，自重返白宫以来，似乎过度专注于外交政策。

当川普飞抵这座雪中山城时，将难以避开自2025年1月20日以来由他亲手掀起的全球风暴。

他将与多位欧洲北大西洋公约组织（NATO）盟国领袖同场，而他近日才威胁，若这些盟国不支持他从丹麦手中取得格陵兰的计画，将对其祭出关税。

这些威胁再次引发外界对这个跨大西洋联盟未来的质疑，而该联盟长期以来一直支撑着达沃斯所推崇的西方经济秩序。