川普：哈佛将与白宫敲定5亿美元和解协议、投资技职教育

（法新社华盛顿30日电） 美国总统川普今天表示，他的政府已「非常接近」与哈佛大学达成一项金额约5亿美元（约新台币152亿元）的和解协议。根据协议，这所精英学府将投入经营技职学校。

这番言论标志着川普与哈佛大学（Harvard University）激烈交锋的最新进展。川普以哈佛普遍存在反犹太主义与反白人偏见为由，出手整治这所常春藤名校，不过哈佛否认这类指控，并称联邦政府真正目的是控制其聘用、招生与课程内容。

川普在白宫表示：「我们很快就会达成协议。他们将支付大约5亿美元，并将经营技职学校。」

川普说，哈佛经营的技职学校，内容将涵盖AI与引擎等课程，「这是聪明人对技职教育的一大投资，然后他们的罪就被赦免了」。

哈佛并未立即针对川普所言做出回应。

川普政府官员指控哈佛和全美其他学校宣扬所谓的「觉醒」意识形态，且在支持巴勒斯坦抗议活动期间未能充分保护犹太学生。

美国波士顿联邦地区法院法官9月初挡下川普政府大砍哈佛联邦补助金的举措，下令其撤销对哈佛冻结的约26亿美元联邦补助金，并称川普的教育部「以反犹主义为掩护，对全美一流大学展开具针对性、带有意识形态动机的攻击」。

两周后，白宫又对哈佛取得政府资金的途径祭出新限制，要求哈佛必须先以自有资金发放联邦学生助学金，才可向教育部请领款项。

哥伦比亚大学（Columbia University）7月同意向政府支付2亿美元，并承诺将遵守规定，在招生或聘任时不得考量种族因素。

另一所常春藤盟校宾州大学（University of Pennsylvania）也顺应川普政府关切，宣布将禁止跨性别女性参加女子运动赛事。（编译：刘文瑜）