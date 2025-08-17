川蒲会未达协议 欧洲力争话语权推动乌克兰和平

afp_tickers

2 分钟

（法新社布鲁塞尔16日电） 对于欧洲领导人而言，俄罗斯总统蒲亭与美国总统川普高峰会未能就乌克兰战争停火达成协议至少有一个好处：在事关欧洲未来的关键战略时刻，他们尚未完全被边缘化。

巴黎高级商业研究学院（HEC Paris）欧盟法学教授阿雷曼诺（Alberto Alemanno）表示：「（川蒲会）没有达成协议，对乌克兰和欧洲国家来说都是好消息。」

他指出，若「新的欧洲安全地图」在乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）和欧洲各国领导人旁观下制定出来，将面临严重风险。

欧洲发现自己被排除在阿拉斯加峰会之外，因此在峰会前，欧洲领导人之间进行多次通话和紧急会晤，试图表达意见。

法国总统府今天表示，英国、法国和德国领袖明天将举行视讯会议，召集他们所称的「志愿者联盟」（Coalition of the Willing），讨论乌克兰和平进程。

欧洲领导人也提议举行一场有泽伦斯基、蒲亭和川普参加的三方峰会。

阿雷曼诺表示，但自俄乌战争爆发以来，欧洲多国领袖「从未与蒲亭接触过」。

他说：「突然之间，他们必须这么做，却未具体知道要交涉条件是什么。所以他们有点进退维谷。」（译者：纪锦玲）