巴基斯坦外长访孟加拉

（法新社达卡23日电） 巴基斯坦外交部长达尔今天飞抵孟加拉，成为2012年以来到访的最高阶巴国官员。1971年东巴基斯坦独立为孟加拉后，两国一度尖锐敌对。随着区域权力平衡转变，双方寻求重建关系。

伊斯兰马巴德表示，这趟访问是「巴基斯坦与孟加拉关系的重大里程碑」。巴基斯坦外交部指出，达尔（Ishaq Dar）将会见孟加拉临时领导人尤努斯（Muhammad Yunus）。

这两个以穆斯林人口为主的国家明天可望签署涵盖贸易事务在内的多项协议。

分析家指出，与两国接壤的印度将密切关注达尔此行。印度5月才与巴斯斯坦爆发4天战斗。

印度与孟加拉的关系则在去年8月转淡，当时孟加拉人民起义终结前总理哈希纳（Sheikh Hasina）的独裁统治，她于是逃往印度。

美国分析家柯格曼（Michael Kugelman）指出：「孟加拉过去一直是印度在邻近地区关系最紧密伙伴之一，现在却跟印度的头号敌人眉来眼去。」

巴基斯坦和孟加拉去年开始海上贸易，并在今年2月进一步展开政府间直接贸易。

巴基斯坦商务部长卡迈尔汗（Jam Kamal Khan）21日才来到孟加拉首都达卡（Dhaka）就产业合作进行部长级会谈，两国军事将领昨天则在巴基斯坦会晤。