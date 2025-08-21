巴西前总统政变案将开庭 警控波索纳洛父子妨碍司法

afp_tickers

2 分钟

（法新社巴西利亚20日电） 巴西警方今天要求以「妨碍司法」罪名，起诉前总统波索纳洛与其子爱德华多，指控他们试图干预波索纳洛密谋政变案的审判。审判将于9月举行。

巴西最高法院将在9月2日至12日审判波索纳洛（Jair Bolsonaro）密谋政变的案件，波索纳洛于2019年至2022年间担任巴西总统。

警方同时揭露波索纳洛去年曾计画向阿根廷申请庇护，若他承认于2022年密谋推翻赢得总统选举的现任总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva），将面临40年刑期。

警方在今天公布的1份报告中表示，他们在波索纳洛的手机中找到长达33页的草稿，写给阿根廷右翼总统米雷伊（Javier Milei），请求庇护。

信件标注的日期为2024年2月警方对波索纳洛展开调查几日后，他在信中自称是「政治迫害」的受害者。

根据负责审判波索纳洛案的大法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）的裁决，最高法院认定这份文件显示波索纳洛有「确切的潜逃风险」。莫瑞斯要求波索纳洛的辩护团队在48小时内做说明。

警方也在报告中指控，波索纳洛在美国的儿子爱德华多（Eduardo Bolsonaro）「意图干扰刑事审判」。

爱德华多向美国官员游说，希望美国对巴西最高法院施压，以干预未来对波索纳洛的审判。

警方建议以「胁迫司法程序」与「破坏民主法治」起诉2人。2项罪名合并最高可达12年刑期。

是否接受警方建议最终由检察官办公室决定。（实习编译：张家语/核稿：陈政一）