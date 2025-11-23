巴西前总统波索纳洛遭拘留结束软禁 法官称忧利用守夜活动脱逃

afp_tickers

3 分钟

（法新社巴西利亚22日电） 巴西前总统波索纳洛因发动政变未遂定罪，并在上诉期间遭居家软禁，但最高法院担心他试图藉助儿子号召的守夜活动逃脱，认定其风险极高，今天转为警方拘留。

法院表示，这位极右翼政治人物因策划阻止左翼的鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在2022年大选后上任而被判刑27年，波索纳洛曾试图破坏电子脚镣，以便潜逃。 最高法院法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）表示，拘留波索纳洛（Jair Bolsonaro）是预防性措施，以待最终上诉程序完成。 在法院公开的影片中，波索纳洛承认他曾出于「好奇」用熨斗烫坏脚镣。影片显示该装置严重损坏并烧焦，但仍留在他的脚踝上。 现年70岁的波索纳洛曾在2019年至2022年间领导巴西，自今年8月起就被软禁，并被限制在首都巴西利亚的一栋高档公寓。 莫瑞斯在他的裁决中表示，波索纳洛的长子佛拉维欧．波索纳洛（Flavio Bolsonaro）今天在公寓外发起的守夜活动可能会造成骚乱，从而「创造一个有利于他逃跑的环境」。 佛拉维欧呼吁波索纳洛的支持者要「为国家而战」。

莫瑞斯表示，试图破坏电子脚镣的行为发生在今天清晨，是整项计画的一部分，旨在「确保他逃跑成功，并利用他儿子号召示威所引发的混乱来促成此事」。 莫瑞斯给予波索纳洛的律师24小时，对此事件做出说明。

佛拉维欧在直播中表示：「我不知道联邦警察局里发生了什么事。如果我父亲有任何三长两短，莫瑞斯，如果我父亲死在里面，就是你的错。」他并持续呼吁举行守夜活动。 莫瑞斯还强调波索纳洛住所靠近美国大使馆，这增加他寻求政治庇护的风险。