库德族官员：与叙利亚政府谈判破裂

afp_tickers

3 分钟

（法新社大马士革20日电） 叙利亚政府军对北部冲突一触即发地区部署增援部队之际，一名库德族官员今天告诉法新社，叙利亚总统夏拉与库德族为首部队指挥官阿布迪的谈判已经破裂。

夏拉（Ahmed al-Sharaa）与库德族为首军事同盟叙利亚民主力量（Syrian Democratic Forces）指挥官阿布迪（Mazloum Abdi）就停火协议展开会商，内容包括让现行库德族行政体系纳入国家体制内。

库德族于内战期间在北部大片地区达成事实上自治政府的地位超过10年，期盼继续维持自治已久。这项协议堪称对此一抱负的一大打击。

协议于政府军在库德族控制区迅速取得斩获之后达成，夏拉尽管承诺保障少数族群权益，但坚持反对权力下放。

库德族官员欧玛（Abdel Karim Omar）告诉法新社：「昨天在大马士革举行的马兹卢姆（阿布迪的名字）将军和夏拉先生的谈判已经彻底破裂。」他将谈判破裂的责任归咎于中央政府。

他说：「无条件投降是他们唯一的要求。国际社会采取坚定果断立场有其迫切必要性。」

获美国和土耳其支持的夏拉拒绝接受权力下放或联邦体制的构想，坚持政府军须对全国各地进行部署。

根据叙利亚总统府，夏拉昨天也和美国总统川普通话，讨论库德族问题。

叙利亚总统府指出，他们在通话中「强调必须在叙利亚国家架构下，保障库德族人民的权利和安全」，并「重申维护叙利亚领土统一与独立的重要性」，同时商讨合作打击圣战组织伊斯兰国（IS）。

尽管达成停火，双方昨天又在北部拉卡（Raqa）爆发短暂冲突，在现场的法新社记者听到猛烈炮火。

拉卡曾是伊斯兰国在叙利亚事实上的首都。

法新社驻拉卡记者今天目击一支装甲车和载有士兵的大型车队驶向库德族据点哈塞克（Hasakeh）。当地也有大量阿拉伯居民。

与此同时，叙利亚民主力量呼吁「境内和境外库德族青年，不论男女」都应「加入抵抗行列」。

法新社记者在哈塞克目击，包括妇女和年长者，有数十位平民带枪驻守多处检查哨，响应叙利亚民主力量保卫家园的号召。