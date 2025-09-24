强制植入子宫内避孕器 丹麦总理正式向格陵兰妇女道歉

afp_tickers

3 分钟

（法新社哥本哈根24日电） 丹麦总理佛瑞德里克森今天在格陵兰正式向过去遭强制节育的受害者道歉；这项节育计画不仅让格陵兰人留下难以抹灭的身心创伤，也使格陵兰与前殖民国丹麦关系紧张。

在1960年代末期至1992年间，丹麦政府为了控制格陵兰岛人口数量，在未取得同意的情况下，对大约4500名格陵兰妇女强制植入子宫内避孕器，约占当时格陵兰育龄妇女的一半，其中年纪最轻的女孩只有12、13岁。

身穿黑衣的佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）在格陵兰首府努克（Nuuk）的道歉仪式中表示：「我认为，除非我们敢于揭开最黑暗的篇章，否则我们就无法实现许多人渴望更平等、更恰当的关系。」

佛瑞德里克森对受害者说：「因此，我今天的道歉不仅关乎过去，也关乎现在与未来，以及我们彼此之间必须存在的信任。」

许多受害女性曾饱受严重腹痛之苦，甚至因此失去生育能力、身心受创。

同样身着黑衣的格陵兰总理尼尔森（Jens-Frederik Nielsen）说：「获得道歉并不代表我们接受曾经发生过的事情。但下一步该怎么做，取决于我们所有人。」

许多身穿黑衣的受害者聆听佛瑞德里克森的道歉，频频拭泪。

66岁的退休人士柏特森（Kirstine Berthelsen）告诉记者，她曾经历两次子宫外孕、长时间住院、手术，并切除一侧输卵管，这些问题都与植入子宫内避孕器有关。

柏特森说，能亲耳听见这番道歉，对她而言至关重要。

她说：「这样我才能继续我的人生，不再让仇恨、愤怒与负面情绪从内心将我吞噬。」（编译：刘文瑜）