The Swiss voice in the world since 1935

强制植入子宫内避孕器　丹麦总理正式向格陵兰妇女道歉

afp_tickers
此内容发布于
3 分钟

（法新社哥本哈根24日电） 丹麦总理佛瑞德里克森今天在格陵兰正式向过去遭强制节育的受害者道歉；这项节育计画不仅让格陵兰人留下难以抹灭的身心创伤，也使格陵兰与前殖民国丹麦关系紧张。

在1960年代末期至1992年间，丹麦政府为了控制格陵兰岛人口数量，在未取得同意的情况下，对大约4500名格陵兰妇女强制植入子宫内避孕器，约占当时格陵兰育龄妇女的一半，其中年纪最轻的女孩只有12、13岁。

身穿黑衣的佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）在格陵兰首府努克（Nuuk）的道歉仪式中表示：「我认为，除非我们敢于揭开最黑暗的篇章，否则我们就无法实现许多人渴望更平等、更恰当的关系。」

佛瑞德里克森对受害者说：「因此，我今天的道歉不仅关乎过去，也关乎现在与未来，以及我们彼此之间必须存在的信任。」

许多受害女性曾饱受严重腹痛之苦，甚至因此失去生育能力、身心受创。

同样身着黑衣的格陵兰总理尼尔森（Jens-Frederik Nielsen）说：「获得道歉并不代表我们接受曾经发生过的事情。但下一步该怎么做，取决于我们所有人。」

许多身穿黑衣的受害者聆听佛瑞德里克森的道歉，频频拭泪。

66岁的退休人士柏特森（Kirstine Berthelsen）告诉记者，她曾经历两次子宫外孕、长时间住院、手术，并切除一侧输卵管，这些问题都与植入子宫内避孕器有关。

柏特森说，能亲耳听见这番道歉，对她而言至关重要。

她说：「这样我才能继续我的人生，不再让仇恨、愤怒与负面情绪从内心将我吞噬。」（编译：刘文瑜）

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Benjamin von Wyl

您的国家能够抵御反民主势力吗？

自2024年以来，专制国家的数量再次超过民主国家。独裁政权正在积极采取行动，包括使用混合战争和宣传手段，以损害民主国家。

参与讨论
4
36 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Katy Romy

在您生活的国家使用电子身份吗？ 您认为这有哪些优势，或您对此有何担心？

瑞士将针对《电子身份联邦法》举行全民投票，许多人担心使用电子身份证，会暴露个人数据和个人隐私。社会在进步，科技在发展，我们是应该捍卫个人权益，还是应该与时俱进？

参与讨论
27
37 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dominique Soguel

基于近期发生的事件，遵守核协议，到底是风险更大，还是回报更多？

伊朗一直遵守《不扩散核武器条约》，却遭受多年的制裁，甚至遭到以色列的军事打击。与此同时，朝鲜则彻底无视所有规则，成功发展核武器，却几乎没有国家与之正面对抗。当遵守规则的国家落得更糟的局面，而违反规则者却能“得利避祸”，还有什么理由让任何一个国家愿意签署或信任核裁军协议？

参与讨论
4
13 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团