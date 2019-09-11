此内容发布于2019年9月11日 上午10:00

洛桑联邦理工学院采用了全新的视觉徽标来庆贺其建校50周年华诞：这一徽标由四个首字母缩略词组成，之所以采用红色，意寓向瑞士致敬。

(© Keystone / Laurent Gillieron)

瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)目前正敞开大门迎接各方宾客，以庆贺建校50周年华诞。



洛桑联邦理工坐落于沃州的埃居布朗(Ecublens)校区，将于9月14日和15日为访客提供逾300场精彩纷呈的活动。



总体方案涵盖了实验室参观、专题研讨会、专题会议、陈列展览、现场演示说明、以及科技成果展示。



校园开放活动的亮点，当属“科学家盛典”(Scientistic Festival)和“无人机日”(Drone Days)的展台。届时，这些展台将向到场公众展示各类不同寻常、脑洞大开的无人驾驶飞行器。

而实验室以及标准工场参观环节，将会帮助公众体验和了解到这座高等学府的日常运作。



为遏制此次校庆活动盛典带来的气候足迹，搭乘公共交通工具概不收取任何费用(前提是需注册使用Mobilis乘车券)，与此同时，主办方还会为来访者提供大量的自行车停放点。



9月10日至13日周末“学术狂欢”正式拉开帷幕之前，洛桑联邦理工学院还将举办“研究日”活动(research days)。



此次校庆校园开放活动，将齐聚当地诸多政界人物、洛桑联邦理工学院分散于瑞士法语区的各界行业翘楚以及学术合作伙伴。



此外，该学府还计划于10月18日举办一轮特别的“科学开放日”活动。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram