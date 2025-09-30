The Swiss voice in the world since 1935

德国议员前助理为中国从事间谍活动　判刑4年9个月

此内容发布于
2 分钟

（法新社德勒斯登30日电） 德国极右政党「德国另类选择党」（AfD）重量级议员克拉（Maximilian Krah）的前助理因替中国从事间谍活动，今天被判处4年9个月徒刑。此案引发外界对欧洲成为中国间谍目标的担忧。

德勒斯登（Dresden）高等地方法院判决，中国裔德籍男子郭建（Jian Guo，音译）在为克拉担任助理期间，为中国情报机构搜集情报。克拉当时是欧洲议会（European Parliament）议员，郭建在2019至2024年间在布鲁塞尔担任克拉的幕僚期间，搜集欧洲议会的文件与档案与AfD的情报。

检察官原本请求判处郭建7年半徒刑。检方指出，郭建早在2002年就开始替中国情报机构工作，包括对在欧洲的中国异议人士进行监控。

郭建的同伙、仅以Yaqi X.身分公开的中国籍女子，被判处1年9个月徒刑，暂缓执行刑罚。

郭建同时也被指控是Yaqi X.的联络人与指挥者。案件审理之初，Yaqi X.承认曾向郭建提供有关航班时刻表与货运动态的资讯。她任职于一家为莱比锡（Leipzig）机场提供物流服务的公司。检方指出，她传递的资讯包含军用飞机、部队与无人机的细节，甚至包括运往以色列的装备。

克拉目前是德国国会议员。他本月在庭上表示，自己对郭建从事间谍工作一无所知，仅因其语言能力与进出口公司经验而聘用他。

克拉本人也正因涉嫌洗钱，以及在担任欧洲议会议员期间收受来自中国的贿赂而遭到另案调查。

中国驻德国大使馆尚未对媒体置评。北京方面过去曾否认在欧洲进行间谍活动的指控。

