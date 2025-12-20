悼雪梨枪击案罹难者 澳洲救生员海滩默哀

afp_tickers

2 分钟

（法新社雪梨20日电） 澳洲冲浪救生员今天在雪梨邦代海滩（Bondi Beach）岸边列队默哀，以悼念日前在海边犹太节日活动中，遭枪手射杀的15名罹难者。

这起枪击案行凶的男子阿克拉姆（Sajid Akram）和儿子纳维德（Naveed Akram）14日在雪梨邦代海滩向参与犹太节日「光明节」（Hanukkah）活动的群众举枪扫射，造成15人丧生。

50岁的阿克拉姆当场遭警方击毙，24岁的纳维德则幸存下来，目前仍在医院由警方看守，面临包括恐怖主义和15项谋杀在内的指控。

电视画面显示，在今天早上的悼念仪式中，数十名身穿红黄制服的救生员面向大海，进行了3分钟的默哀。有些人流下眼泪或相互拥抱，一架冲浪救生直升机在空中盘旋。

主办单位呼吁全国超过20万名的冲浪救生志工在开始早晨巡逻前，一同加入这场致敬活动，以声援受邦代攻击事件影响的人们。

邦代的两个救生协会在一则讯息中表示，海洋救援人员希望藉此正视「在邦代发生的悲剧，同时也反思我们对这次攻击所针对的犹太社群的尊重与同情」。

讯息写道：「我们向那些失去生命的人、那些冒着生命危险的人、那些努力拯救生命的人，以及所有永远不会忘记这一切的我们，致上敬意。」