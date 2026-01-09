戈雷蒂风暴席卷欧洲多地 数十万家庭停电

（法新社伦敦9日电） 随着戈雷蒂风暴（Storm Goretti）横扫欧洲北部，法国与英国今天遭猛烈强风侵袭，数十万家庭在严冬中面临停电窘境。

从英国到德国，气象预报人员纷纷发布天气警告，并呼吁民众待在室内；英格兰西南部西利群岛（Scilly）及康瓦尔郡（Cornwall）罕见发布最高级别的强风红色警报。

电力供应商Enedis表示，法国约有38万户家庭停电，绝大部分位于北部诺曼第（Normandy）地区；英国广播公司（BBC）指出，英国也有约6万5000户家庭停电。

根据法国当局，西北部芒什省（Manche）夜间测得时速216公里、213公里的阵风，北部地区学校持续停课。

强风在多地导致树木倒塌，法国滨海塞纳省（Seine-Maritime）甚至有树压到民宅，所幸未传出伤亡。

英国气象局（Met Office）预测，部分地区阵风时速可达160公里，且巨浪将为沿海地区带来危险。

英国气象局也对威尔斯、英格兰中部及部分北部地区发布大雪琥珀色警报，预测部分地区积雪可达30公分。

英国国铁（National Rail）提醒，火车服务未来两天将受影响，并呼吁民众除非必要尽量避免旅行。

欧洲当前的极端天气已造成至少8人丧命。巴尔干半岛各地经历数天大雪及豪雨后，阿尔巴尼亚城市杜拉索（Durres）警方昨天自洪水中寻获1具男性遗体。

德国北部同样遭到大雪及强风席卷，学校、医院和交通运输恐受影响。

根据德国气象局（DWD）预测，北部降雪可达15公分，南部则有结冰风险。

德国气象局专家华特（Andreas Walter）告诉法新，部分地区本周末气温可能骤降至摄氏零下20度。

汉堡（Hamburg）及不来梅（Bremen）等北部城市已有部分地区宣布今天将停课。

汉堡的大众运输网络昨天已出于天气因素而有延误或暂停服务情形；德国铁路公司（DB）也警告未来几天恐有重大延迟状况。