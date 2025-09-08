戴克辛搭机返国 允诺出庭聆听法院判决

afp_tickers

2 分钟

（法新社曼谷8日电） 泰国最高法院预计9日针对前总理戴克辛于2023年8月流亡返国后一宗保外就医案进行宣判。对泰国政坛影响深远的戴克辛上周意外搭机离境后，今天下午搭机回国并公开允诺出庭聆判。

戴克辛（Thaksin Shinawatra）上周出乎意料搭机离境，当时戴克辛家族政治王朝所属的政党下台，引发外界揣测戴克辛逃避最高法院针对他的调查；调查聚焦于他是否确实服刑。

泰国媒体播出的影像画面显示，现年76岁的戴克辛今天下午搭乘私人喷射机降落曼谷廊曼机场（Don Mueang Airport），他公开承诺将亲自出庭聆判。

案件调查结果预计9日宣布，虽然重点不在于戴克辛有无罪责，分析家认为判决结果仍可能使他再次入狱。

戴克辛2023年8月结束流亡返回泰国，随即因贪污滥权被判处8年徒刑，接着因健康状况不佳被转送到警察医院服刑。数天后，泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）将他的刑期减为一年。

泰国时任总理赛塔（Srettha Thavisin）去年2月表示，正在服刑的戴克辛将按照法律规定于当月提前获释。

最高法院政治职务人员刑事审判庭自4月起展开调查，传唤监狱官和医疗官员，厘清戴克辛的刑期是否依法执行。

戴克辛家族过去20年一直被视为泰国亲军方和亲王室保守势力的主要对手，这些精英阶层认为他的民粹风格对传统社会秩序构成威胁。

历经一连串司法及政治挫折后，戴克辛家族的政治王朝势力持续减弱，值此之际，最高法院的判决可能对该家族再添打击。