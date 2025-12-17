投资惹议 塞尔维亚总统：川普女婿库许纳公司撤资

（法新社贝尔格勒16日电） 塞尔维亚总统武契奇今天证实，规划将前南斯拉夫军队总部改建为饭店的开发案将不会继续进行，原因是和美国总统川普女婿库许纳有关的投资公司已经退出。

武契奇（Aleksandar Vucic）在贝尔格勒接受媒体访问时表示：「现在我们只剩下一栋毁坏的建筑物，迟早会有砖块等物件掉落，因为再也没有人会碰这栋建筑了。」

库许纳（Jared Kushner）的公司Affinity Partners昨天向「华尔街日报」（Wall Street Journal）表示，决定退出这项计画。

该公司发言人告诉华尔街日报：「有意义的计画应该是团结大家，而非造成分裂。出于对塞尔维亚人民和贝尔格勒市的尊重，我们决定撤回申请，目前先行退出。」

这项宣布是在塞尔维亚文化部长塞拉科维奇（Nikola Selakovic）及另外3人遭起诉后公布，他们被指控涉嫌滥用职权及伪造官方文件，该文件原本允许撤销这处基地的「文化遗产」地位。

将贝尔格勒这座遭轰炸的前南斯拉夫军队总部改建为高楼饭店的计画，早在5月就因相关指控而停摆，当时外界质疑撤除建筑保护资格的文件造假。

此后贝尔格勒爆发抗议，示威者要求保留这座高耸废墟，认为不仅因其独特现代主义建筑价值，更是作为纪念1999年北约轰炸、导致该建筑受损的历史标志。

武契奇将这项计画遭否决归咎于批评者，认为他们毁掉一笔「至少7亿5000万欧元」（约新台币28亿元）的投资。他说：「就国家和民族而言，我们是最大的输家。」