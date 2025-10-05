捷克前总理巴比斯所属政党大选胜出 援乌及欧盟政策成焦点

（法新社布拉格5日电） 捷克昨天举行国会大选，自称「川普主义者」的亿万富豪前总理巴比斯所属政党「不满公民行动党」得票率居首，让外界担心捷克对乌克兰的支持及未来与欧盟的关系将出现变化。

若巴比斯（Andrej Babis）重返执政，捷克这个乌克兰盟友可能会靠拢匈牙利、斯洛伐克等欧盟内部的异议国。这两个国家拒绝对乌克兰提供军事援助，并反对制裁俄罗斯。

现年71岁的巴比斯以增加社会福利、停止军援乌克兰作为竞选诉求。

许多选民认为，现任总理费亚拉（Petr Fiala）领导的中右翼联合政府，在对乌克兰伸出援手之际，忽视国内1100万人口面临的问题。

自称「和平推动者」的巴比斯呼吁乌克兰停火，并承诺采行「捷克优先」路线、让「所有捷克人过更好的生活」，与美国总统川普（Donald Trump）遥相呼应。

巴比斯2017至2021年担任捷克总理期间，曾批评欧盟的一些政策，现在则跟匈牙利总理奥班（Viktor Orban）及斯洛伐克总理费佐（Robert Fico）关系友好，这两国不顾俄罗斯入侵乌克兰，仍与俄国当局维持关系。

60岁的行政人员、不满公民行动党（ANO）支持者卢昌斯基（Boris Lucansky）在首都布拉格对法新社记者抱怨能源价格高昂，希望新政府「做一些有利人民的改变」。

退休大学教师卢德维克（Bedrich Ludvik）则说，他担心巴比斯胜选后捷克未来的外交政策走向，「我是欧洲人，是西方人，我不想往东靠拢」，「我怕巴比斯与他的同路人会把我们往东方带，我不想要这样」。

总理费亚拉投票后曾说，这次选举将「决定捷克的方向…看是走向过去，还是迈向未来」。

捷克查理大学（Charles University）政治分析家姆雷内克（Josef Mlejnek）告诉法新社，他不认为巴比斯胜选后会有「根本性的改变」，「巴比斯是务实的商人，他唯一在乎的就是当总理」。

布拉格都会大学（Metropolitan University Prague）政治分析家贾斯特（Petr Just）则对法新社说，巴比斯主导下的政府，可能用更强硬的语言来应对欧盟。

他说：「我们可以继续当欧盟和北大西洋公约组织（NATO）成员国，就跟斯洛伐克或匈牙利一样，但我们听过这些国家（对布鲁塞尔当局）使用非常严厉、尖锐、批判的措词。」

「我当然不会排除未来听到捷克对西方特定做法或行动提出一些质疑的可能性。」