捷克前总理巴比斯筹组新政府 将与两疑欧派政党联合执政

（法新社布拉格3日电） 自称「川普主义者」的捷克亿万富翁巴比斯今天与两个持欧盟怀疑论的政党签署联合执政协议，承诺推动「不一样的欧洲」。目前3党尚未敲定内阁人选，巴比斯说月底才会讨论。

前捷克总理巴比斯（Andrej Babis）所属的不满公民行动党（ANO）在10月大选胜出后，总统帕维尔（Petr Pavel）上周要求现年71岁的巴比斯组建新政府。

ANO与极右派「自由及直接民主党」（SPD）、右翼政党「汽车党」（Motorists）结盟，合计在200席的国会中掌握108席。

3党今天公布施政声明，他们表示：「捷克是欧盟的主权成员国，也是北大西洋公约组织（NATO）内的坚实盟友。」捷克拥有1090万人口，同时身为欧盟与北约成员国。

但他们也补充说，欧盟「无权对成员国施加会干涉其内部主权的决策」。

「我们想要一个不一样的欧洲－一个有自信的主权国家联盟，在合理之处合作，同时在自身专属议题上保有自由。」

由国会议员冈村富夫（Tomio Okamura）领导的SPD加入联盟，引起外界关注，因该党曾要求针对捷克是否要留在欧盟举行公投。

不过，冈村富夫及曾于2017至2021年领导捷克的巴比斯今天皆未理会相关质疑。

与右翼总理费亚拉（Petr Fiala）领导、即将卸任的中间偏右政府不同，巴比斯内阁不太可能大规模援助自2022年以来持续抵抗俄罗斯入侵的乌克兰。

施政声明表示：「我们将支持让乌克兰战争迈向结束的外交措施。」

3党也承诺，不会「采纳欧元或推动任何采纳欧元的步骤」。捷克2004年加入欧盟时承诺采用欧元，但并未设定具体时程。

ANO在10月3至4日的选举以34.5%的得票率拿下80席，SPD拿下15席，汽车党则获得13席。新一届国会今天举行首次会议。