政府瘫痪旅运大乱 全美逾1200航班停飞

2 分钟

（法新社华盛顿7日电） 美国联邦政府关门期间空中交通管制员在无薪状态下持续工作，川普政府下令缩减航班以减轻人力吃紧压力，导致全美今天超过1200航班被取消。

航班缩减涉及40座机场，包括亚特兰大、纽瓦克、丹佛、芝加哥、休士顿和洛杉矶等重要航空枢纽。

由于共和党与民主党陷入僵局，尤其在医疗保险补贴上争执不休，自10月1日预算经费到期以来，联邦机构逐渐停摆。许多政府雇员，包括重要的机场人员，不是无薪工作，就是被迫休假在家，等待这场危机结束。

根据航班追踪网站FlightAware，今天预计取消航班已超过1200架次。航空数据公司Cirium表示，目前约3%美国航班遭取消，94%准时起飞。

法新社分析数据，受影响最严重的机场包括亚特兰大的哈兹菲尔德-杰克森（Hartsfield-Jackson）、芝加哥欧海尔（O’Hare）、丹佛与凤凰城等机场。

美国航空公司（American Airlines）执行长伊索姆（Robert Isom）接受CNBC访问时表示：「这真让人沮丧。我们不应该走到这一步。」

根据FlightAware，昨天有超过6800班美国航班延误、约200班取消，旅客在安检口前排起人龙。

美国联邦参议院今天预计第15次试图批准众议院通过的短期拨款法案以重新启动政府，但预料将如前14次一样失败。（编译：徐睿承）