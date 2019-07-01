瑞士证券交易所对采取反制措施来对冲欧盟禁令影响仍持乐观态度。 (© Keystone / Ennio Leanza)

欧盟计划说到做到，从周一(7月1日)开始禁止欧盟公司股票在瑞士股市交易。瑞士准备以牙还牙，暂停瑞士公司股票在欧盟交易所交易。

原因何在？ 信息框结尾

2014年瑞士选民决定限制来自欧盟的移民，从那时开始，瑞士与欧盟的紧张关系不断升级。欧盟方面一直在推动整合约120项现有双边协议，创建一套新的“框架”规则，其中包括劳工自由流动等事项。

然而，瑞士请求欧盟给予更多时间，让其选民以民主方式评判和通过协议草案，因此双方的谈判陷入僵局。欧盟似乎已经丧失耐心，为表明立场，欧盟将从7月1日起拒绝承认瑞士证券交易所的“对等准入地位”——即交易欧盟公司股票的权利。

影响几何？ 信息框结尾

这将导致瑞士证券交易所的成交量下降，于是瑞士政府希望将瑞士上市公司的交易集中在国内，以弥补成交量损失。由于瑞士政府出台的禁令，伦敦证交所和法兰克福证交所等欧盟证券交易平台已经宣布将对瑞士公司股票实施停牌。

总部设在欧盟的银行和交易员将必须通过瑞士券商才能在瑞士证交所交易瑞士公司股票。一些市场观察人士认为，这一策略可能短期有助于缓解欧盟的政策冲击，但拖得越久，对双方都越不利。

此外，《新苏黎世报》指出，欧盟市场法规存在一个漏洞。如果一只股票没有“在欧洲认可的交易所里全面常态化交易”，欧盟交易员可以前往其他交易平台去交易这只股票。

瑞士证券交易所如何应对？ 信息框结尾

在其声明(英)外部链接中，瑞士证交所对这种情况持乐观态度，称其“在过去7个月内与所有客户建立直接联系，为这种可能发生的情况做了充分准备，这样交易就不会被中断。此外，它还实施了相关流程，帮助新股民快速注册交易。”

然而，首席执行官乔斯·迪塞尔霍夫(Jos Dijsselhof)私下表达了更激烈的观点(英)外部链接。在社交媒体上，他表示，瑞士的反制措施短期内“大大缓解了流动性压力，保护了投资者”。

但他表示，引发僵局的政治不和如果持续下去，将对瑞士经济产生“负面影响”。“尽管瑞士经济很强大，但它需要一个强大的资本市场和一个独立的国际化证券交易所。倘若这些要素不复存在，瑞士对投资、企业并购或初创企业的吸引力将会下降，”他写道。

他补充道：“有人认为客户在哪里购买股票并不重要，我认为这种看法非常短视。”迪塞尔霍夫也借此机会抨击瑞士“繁琐”的税收规则，他认为这些规则已经让外国投资人对瑞士敬而远之。

瑞士公司如何反应？ 信息框结尾

罗氏和雀巢等跨国公司淡化了该政策对其股价的影响，但表示它们正在密切关注局势。

制药巨头诺华认为，其股票交易极有可能转向瑞士交易所和包括美国交易所在内的非欧盟交易平台。“因此，诺华预计该政策不会对其股票的交易和流动性产生重大影响。”

瑞士资讯swissinfo.ch

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