教宗贝鲁特主持弥撒 乞求为苦难之地赐下和平

（法新社贝鲁特2日电） 罗马天主教教宗良十四世今天上午在黎巴嫩贝鲁特滨海区主持弥撒，吸引15万人参与。他强调，中东须有拒绝暴力、克服分裂的新作法，同时敦促区域内的基督徒「要有勇气」。

教宗良十四世（Pope Leo XIV）进行就任以来首次国际牧灵访问，11月30日从土耳其抵达黎巴嫩。他特别想要激励对这个深陷困境国家逐渐失去信心的年轻一代。

根据教廷新闻办公室引述黎巴嫩当局的数据，约有15万人参加今天的露天弥撒。

良十四世表示，他期盼自己「以希望的朝圣者之姿来到中东，恳求上帝为这片充满动荡、战争和苦难的挚爱土地赐下和平的恩典」。

他指出：「中东必须有新方法，摒弃复仇和暴力思维，克服政治、社会和宗教分歧，并以和解与和平之名开启新篇章。」

教宗说：「我特别为挚爱的黎巴嫩祈祷，也再次要求国际社会不遗余力推动对话及和解进程。」

以色列和什叶派基本教义民兵组织真主党（Hezbollah）去年的战争令黎巴嫩人民余悸犹存，许多人担心冲突再起，教宗此行总算让他们能够暂时转移注意力。

提早到场的库里（Samira Khoury）告诉法新社：「教宗为我们的内心带来欢乐和安宁，也让我们重拾希望。」

这是黎巴嫩行的最后一天，教宗于弥撒前先前往2020年8月4日贝鲁特港爆炸事故地静默祈祷。那场灾难夺走超过220条人命，造成逾6500人受伤，��区大范围区域遭到重创。

教宗在追悼遇难者的纪念碑前静默祈祷后点亮一盏灯。一旁依然可以看见灾难后留下的货柜、瓦砾堆和从毁损谷仓中散落的小麦粒。

接着他跟幸存者和罹难者家属握手、交谈并且给予祝福。当中有许多抱着亲人照片的儿童。

数以万计民众天还没亮就聚集在贝鲁特滨海区准备参加露天弥撒，有人来自邻国叙利亚，甚至美国。

22岁的法德尔（Elias Fadel）表示：「这是给黎巴嫩的一线希望。我光是看到大家有多快乐、眼中闪烁对国家未来的希望，就已经感受到祥和。」

他说：「希望不会再有战争。」

教宗预计今天下午启程返回罗马。