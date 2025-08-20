The Swiss voice in the world since 1935
新闻
教育

三分之二的瑞士人日常至少使用两种语言

除瑞士官方语言外，英语的使用频率最高。
除瑞士官方语言外，英语的使用频率最高。 Keystone-SDA

在瑞士，有三分之二的人在日常生活中经常使用多种语言-这些语言通常是瑞士官方语言。而在非官方语言中，最常被使用的则是英语。

此内容发布于
2 分钟
Keystone-SDA
相关内容
電子報：瑞士媒體裡的中國

相关内容

时事通讯：瑞士媒体里的中国

如果你订阅了我们的《瑞士媒体里的中国》时事通讯，每周四你会在你注册的信箱中收到一封免费电子邮件，内容是过去一周瑞士主要媒体关于中国报道的摘要。如果你想了解瑞士媒体对中国大事件的解读，现在就点击订阅。

更多阅览 时事通讯：瑞士媒体里的中国

联邦统计局近日公布的数据显示，瑞士多语言使用者大多数居住在法语区，占比高达66%。此外，年轻人在工作、家庭或互联网上使用多种语言的频率，明显高于年长者。

多语家庭

在受访人群中，81%的15至24岁人群使用多种语言，而65岁及以上人群中这一比例仅为38%。部分人从小就在多语环境中成长：38%的15岁以下儿童和青少年在家中听到至少两种语言，大约五分之一的孩子都会用多种语言同父母交流。

除了瑞士的官方语言之外，英语是使用最为频繁的语言。在德语区，人们使用英语的频率高于法语；而在法语区，人们则更常使用英语而不是德语。根据联邦统计局的数据，在15岁至64岁人群中，有一半以上认为自己具备良好或非常良好的英语运用能力。

相关内容
卡通

相关内容

文化

英语–瑞士的通用语：是好事，还是问题？

此内容发布于 大家经常可以听到来自瑞士不同地区的人用英语交流，但这种情况并不能让人人都欢欣雀跃。然而把英语当作通用语，作为跨越瑞士主要语言障碍–“土豆饼鸿沟”–的桥梁，是会促进还是会损害国家凝聚力？

更多阅览 英语–瑞士的通用语：是好事，还是问题？

在法语区，西班牙语和葡萄牙语尤为普遍；而在德语区，阿尔巴尼亚语、波斯尼亚语、克罗地亚语、黑山语和塞尔维亚语则更为常见。

四分之一人口在学习语言

在25岁及以上的人口中，近四分之一会学习一门或多门语言。最常学习或提高的语言是英语、德语和法语。其中，学习德语和法语主要出于职业原因；而人们学习英语往往是为了度假和旅行。

调查显示，法语主要是在学校学习，而德语则主要在工作中或通过语言课程学习。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

美国推出的新贸易规则将对你的生活产生影响？

您认为美国关税政策会对您的生活产生什么影响？请留言分享你的看法。

参与讨论
12
12 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dominique Soguel

基于近期发生的事件，遵守核协议，到底是风险更大，还是回报更多？

伊朗一直遵守《不扩散核武器条约》，却遭受多年的制裁，甚至遭到以色列的军事打击。与此同时，朝鲜则彻底无视所有规则，成功发展核武器，却几乎没有国家与之正面对抗。当遵守规则的国家落得更糟的局面，而违反规则者却能“得利避祸”，还有什么理由让任何一个国家愿意签署或信任核裁军协议？

参与讨论
2
3 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Céline Stegmüller

您的祖辈中，有瑞士人吗？您打算去瑞士走访他们曾经居住的地方吗？

如果您想探知自己的祖辈在”为了寻求更好生活“而离开瑞士之前的经历，我们很希望听到您寻根问祖的故事。

参与讨论
30
56 留言
查看讨论
阅读最长

新闻

瑞士制表商斯沃琪(Swatch)的一则广告中，模特拉扯眼角，摆出“眯眯眼”造型，引发舆论风波。斯沃琪为此道歉，并撤下该广告宣传。

相关内容

工作场所

“眯眯眼”广告在中国引发舆论风波，斯沃琪道歉

此内容发布于 瑞士手表制造商斯沃琪在中国引发种族主义指控后，公开道歉并撤下全球范围内的相关广告宣传。在该广告中，模特拉扯眼角，摆出“眯眯眼”造型。

更多阅览 “眯眯眼”广告在中国引发舆论风波，斯沃琪道歉
美国正式宣布对瑞士进口商品征收39%新关税的前一天，美国总统特朗普与瑞士联邦主席卡琳·凯勒-苏特举行了电话会议。

相关内容

全球贸易

特朗普问瑞士联邦主席：“你们准备付我多少钱？”

此内容发布于 7月31日，瑞士和美国领导人举行了电话会议。据《星期日一瞥报》(SonntagsBlick)调查透露，特朗普在通话中直接向瑞士要价。与之前的猜测相反，双方通话并非由瑞士方面发起，而是由美国贸易代表提出。

更多阅览 特朗普问瑞士联邦主席：“你们准备付我多少钱？”
瑞士再保险公司为核保师制定的指南，旨在用于评估已出现使用迹象的长寿药物。

相关内容

预防

瑞士再保险公司发布长寿药物风险评估指南

此内容发布于 瑞士再保险公司(Swiss Re)推出了针对所谓“长寿药物”的风险评估指南。具体而言，这些指南聚焦于二甲双胍(metformin)、雷帕霉素(rapamycin)等原本为其他用途研发、但被部分人用来延长寿命的药物。

更多阅览 瑞士再保险公司发布长寿药物风险评估指南
刘玉玲在洛迦诺获颁卓越职业成就奖

相关内容

刘玉玲荣膺洛迦诺电影节卓越职业成就奖

此内容发布于 第78届洛迦诺电影节向美籍华裔演员、导演刘玉玲颁发“卓越职业成就奖”。她在大广场舞台上回忆移民父母的影响，称这种经历让她关注边缘故事，并动情表示“我恍若艺术生命才刚刚启程”。

更多阅览 刘玉玲荣膺洛迦诺电影节卓越职业成就奖
瑞士养老金水平正在不断下降。

相关内容

工作场所

瑞士养老金自2002年以来下降16%

此内容发布于 辛勤工作了一生的瑞士人，领取养老金时到手的钱却越来越少。自2002年以来，养老和遗属保险(AHV)与职业养老金的合计支付额平均下降了16%。

更多阅览 瑞士养老金自2002年以来下降16%
每年损失的食物多达280万吨。

相关内容

食品供应链

瑞士人每年浪费280万吨食品

此内容发布于 瑞士人每年浪费280万吨食品，这相当于每人每年浪费掉大约330公斤食物，而这些浪费本可避免。

更多阅览 瑞士人每年浪费280万吨食品
瑞士国家银行公布了新版纸币系列的12款设计，并发起公众调研征求意见。

相关内容

瑞士央行公布新版纸币设计方案

此内容发布于 瑞士国家银行(SNB，瑞士央行)正以“瑞士与其海拔”为主题，设计新版纸币系列。12款设计方案已经提交，现正向公众征求意见。

更多阅览 瑞士央行公布新版纸币设计方案
瑞士就业前景持续恶化。

相关内容

工作场所

瑞士就业前景持续恶化

此内容发布于 瑞士就业前景进一步恶化。苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)经济研究中心KOF的就业指标仅略高于零值，勉强维持在正值区间。

更多阅览 瑞士就业前景持续恶化
办公桌离沙发仅几步之遥。

相关内容

工作场所

逆势上扬：瑞士居家办公比例创纪录

此内容发布于 在全球“返岗潮”中，越来越多瑞士企业反其道而行，为员工提供在家办公的机会。这一趋势与中国疫情后迅速恢复线下办公的情况形成鲜明对比。

更多阅览 逆势上扬：瑞士居家办公比例创纪录

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多
瑞士和她的四种语言

相关内容

瑞士和她的四种语言

此内容发布于 众所周知，瑞士人擅长多种语言。根据联邦统计局的最新报告，自2014年起讲多种语言的人所占比例略有上升。在瑞士15岁以上人口当中，逾三分之二经常使用一种以上语言。

更多阅览 瑞士和她的四种语言
2023年，德语仍是瑞士最常用的语言，其次是“非国家语言”，法语则位列第三。

相关内容

瑞士多语现象增强，英语崛起成职场新宠

此内容发布于 瑞士联邦统计局的数据显示，近年来，瑞士居民以非国家语言为主要语言的比例显著上升。瑞士的四种国家语言分别为德语、法语、意大利语和列托罗曼语。

更多阅览 瑞士多语现象增强，英语崛起成职场新宠
卡通

相关内容

英语–瑞士的通用语：是好事，还是问题？

此内容发布于 大家经常可以听到来自瑞士不同地区的人用英语交流，但这种情况并不能让人人都欢欣雀跃。然而把英语当作通用语，作为跨越瑞士主要语言障碍--“土豆饼鸿沟”--的桥梁，是会促进还是会损害国家凝聚力？

更多阅览 英语–瑞士的通用语：是好事，还是问题？

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团