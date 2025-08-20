三分之二的瑞士人日常至少使用两种语言

在瑞士，有三分之二的人在日常生活中经常使用多种语言-这些语言通常是瑞士官方语言。而在非官方语言中，最常被使用的则是英语。
联邦统计局近日公布的数据显示，瑞士多语言使用者大多数居住在法语区，占比高达66%。此外，年轻人在工作、家庭或互联网上使用多种语言的频率，明显高于年长者。
多语家庭
在受访人群中，81%的15至24岁人群使用多种语言，而65岁及以上人群中这一比例仅为38%。部分人从小就在多语环境中成长：38%的15岁以下儿童和青少年在家中听到至少两种语言，大约五分之一的孩子都会用多种语言同父母交流。
除了瑞士的官方语言之外，英语是使用最为频繁的语言。在德语区，人们使用英语的频率高于法语；而在法语区，人们则更常使用英语而不是德语。根据联邦统计局的数据，在15岁至64岁人群中，有一半以上认为自己具备良好或非常良好的英语运用能力。
在法语区，西班牙语和葡萄牙语尤为普遍；而在德语区，阿尔巴尼亚语、波斯尼亚语、克罗地亚语、黑山语和塞尔维亚语则更为常见。
四分之一人口在学习语言
在25岁及以上的人口中，近四分之一会学习一门或多门语言。最常学习或提高的语言是英语、德语和法语。其中，学习德语和法语主要出于职业原因；而人们学习英语往往是为了度假和旅行。
调查显示，法语主要是在学校学习，而德语则主要在工作中或通过语言课程学习。
