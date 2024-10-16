旷课？瑞士越来越多的青少年辍学在家

疫情过后，瑞士学校学生的缺课率急剧上升。 Keystone / Georgios Kefalas

在瑞士南部，中学生旷课现象已达到令人担忧的程度。当事人们怎么说？

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“不想上学这件事在我身上发生过两次。我第一次不想去学校，是因为其他人对我品头论足。后来，我曾经试着回去上课，但实在无法坚持，于是就彻底放弃了！”

这是索尼娅(Sonia)的见证，她是一名15岁的女孩，八年级时曾两次考试不及格。今天，她受到位于Mendrisio的Torriani基金会寄宿之家的邀请，前来分享自己的经历。这所寄宿之家的使命是为陷入困境的未成年人提供教育支持。

最初，索尼娅不得不住院治疗。在八年级辍学并错过一年学业后，她试图回归课堂，但厌学症状再次出现。

“我是今年开始不想去上学的。起初我一般还是会去上课，但我接受不了自己的成绩越来越差，所以开始旷课，这样我就不会总考不及格了。”

年轻人及其心中的恐惧

广义焦虑和成绩焦虑在年轻人中甚为普遍。今年6月，马蒂亚(Mattia)通过职业青年基金会组织的私人课程补习，顺利拿到了初中毕业证书。他之前曾辍学一年半。

“我走到学校外面，停下注视教学楼，然后我对自己说：‘不，我不要这样继续！我不喜欢这里，我要离开(……)’ 我不想上学因为害怕在学校表现不好，害怕没有尽全力。当然，有时候也会感到无聊。”

遇到这种情况，很多家长都束手无策。马蒂亚的母亲埃莱奥诺拉(Eleonora)说，她想尽了一切办法劝说儿子去上学，不要放弃。但到后来，她自己也无奈放弃了。

“最后不管马蒂亚做什么，我都支持，因为我知道他过得不好。当班主任打来电话时，我会回答：’他现在这种状态，如果我把他送回学校，您又能做什么呢？ ‘老师回答我说：’但也许和同学一起，做应该做的事，这样会有帮助。’我又会说：‘但我们已经试过很多次了。’我把马蒂亚送到班上，结果三个小时后，老师给我打电话说：’快来接他，他不舒服！‘”

旷课趋势显著增长

在瑞士南部意大利语区的提契诺州，初中学生旷课现象近年来愈发多见。

这一趋势在瑞士全国和其他一些欧洲国家也都有迹可循。

2023/2024学年，提契诺州11’937名中小学生中有385人每年至少缺课200节。

在疫情暴发之前(2018/2019学年)，严重缺课案例只有67例。可见，短短几年内，在入学人数几乎相同的情况下，长期旷课的学生增加了318人。

去年，有95名青少年缺课至少400个小时。疫情之前同样情况的学生只有11人。

校长们敲响警钟

这种现象在卢加诺地区的初中尤其显著，各校对此表示担忧。4月底，卢加诺地区中学校长工作组致函州政府，表示对学生状态不稳定以及缺乏教学支持方案深感忧虑。

地区校长工作组主席帕特里克·戈比(Patrick Gobbi)确认道：”旷课率在不断上升。“

“这种现象令我们非常担心。这正是我们表达态度的原因。我们必须设法帮助这些旷课的孩子，必须想办法让他们摆脱烦恼，这样他们才能回到学校。因为待在家里并不是解决问题的办法(……)在社会层面出现了一些问题，需要家长和学校帮助他们重回正轨(……)在我看来，现在急缺面向陷入困境青少年的援助组织。现有的青少年服务机构并不能为每个个案都找到适当的解决方案。”

个性化援助

学校在努力帮助那些陷入困境、自我封闭且无法来校上课的青少年。为了促进所有学生融入中学生活，每所学校都设有教学援助服务。

“旷课案例从来不会千篇一律，每个人辍学的故事都不一样。这意味着，学校给出的建议或解决方案也应该因人而异。”

提契诺州中学教学援助服务组组长芭芭拉·博内蒂(Barbara Bonetti)继续解释道：

“有些学生缺席上午的课，因为他们晚上因情绪问题无法入睡，早上就无法上学。还有些学生会旷某些特定科目的课程，这往往是他们感到学习困难的科目……随之而来的是成绩焦虑，于是他们决定暂时不上这门课，或者暂时不参加这些科目的考试。(想帮助他们)真的取决于知道从何处给予他们坚定的支持，让他们迈出改变的第一步。我还认为，最根本的一点是要明白在什么情况下需要叫停。因为在那一刻，孩子需要另外一个更具治疗性的空间，以帮助自己之后重返校园。”

呼吁设立工作组

今年，瑞士儿童和青年维权组织Pro Juventute为35名青少年提供了初中毕业证书自学考试的辅导。这些学生全部通过了口试和笔试。然而，旷课和与此相关的辍学仍然是一个大问题。

“旷课是一个非常令人担忧的问题。这些孩子面临被社会排斥的风险，因为初中课程只是迈向职业培训的第一步。”Pro Juventute组织的Giacomo Petruccelli说。

Petruccelli透露，鉴于当前的发展趋势，他们希望能够领先行动一步。

“我们正在努力尽可能地预防旷课现象。从今年起，我们9月份就把孩子们召集起来。目的是在实际补课开始之前就通过课外活动去了解他们。这是我们对旷课增加现象的回应。每一名初中毕业生、每一个面临职业融入的年轻人，每一位正在经历从学校到职场过渡的人，都可以坐下来一起讨论。我们需要共同努力找出解决问题的办法。”

(编译自德语：郭倢/dh)