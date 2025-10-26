瑞士学徒制：双轨教育如何征服全球专业人士

三分之二的瑞士年轻人会进入学徒培训的道路(象征性图片） Keystone / Gaetan Bally

瑞士的双轨制职业教育体系堪称国际典范。在伯尔尼的Kursaal酒店，来自世界各地的专家们齐聚一堂，研讨瑞士学徒制的运作方式，以及各国在推动职业教育发展时可从瑞士模式中汲取的灵感。

伯尔尼Kursaal酒店对国际宾客的到来早已习以为常。但在这个夏末午后，一队被引导着穿过酒店大堂的客人有些不寻常：他们来到这里并不是为了入住，他们关心的是在这里接受学徒培训的年轻学员。

该代表团约有二十名成员，分别来自海地、吉尔吉斯斯坦、莫桑比克、柬埔寨、印度尼西亚和老挝等国。他们此次赴瑞是为了了解瑞士的职业教育与培训。而促成这次交流的是九月初在洛桑举行的国际职业教育与培训大会。

此次访问由瑞士发展机构Helvetas发起和组织。Helvetas的联合第二负责人Sabrina Würmli表示：“我们希望，在会议结束后，与会者能够切实了解瑞士的职业培训体系。”

瑞士的学徒培训 完成义务教育后，居住在瑞士的学生必须做出选择：要么就读文理高中，之后升入高等院校继续进修，要么当学徒工，开始为未来职业接受培训。 接近七成的瑞士年轻人会选择后者。 瑞士的双轨职业教育培训体系使得年轻人可以一边在企业接受培训，一边在职业学校里学习理论课程。 经过两年培训，他们将获得一张联邦职业培训证明；完成三或四年的培训，则会获得一份联邦技能资格证书。 参加学徒培训使年轻人能够直接进入劳动力市场。

对本国改革的启示

项目参与者会一一体验瑞士学徒走过的培训环节- 从职业信息中心，到职业学校、行业协会，再到企业。来自10个国家的约60人参加了此次活动，其中包括Helvetas和Swisscontact(一家促进国际合作项目的基金会)的项目代表、各国政府和政府项目的代表，以及私营部门人士。

“这次对瑞士的访问不仅能激发参与者的改革灵感，还能促进各国创新方法的交流。”Sabrina Würmli说道。瑞士职业培训实行的双轨制-即年轻人一边上学，一边在公司实践-的模式，在大多数来宾的祖国都是见所未见的。

“学徒尝试”有什么用？

一行人在Kursaal酒店的参观从餐厅开始：一位年轻女孩正在那里做“尝试性学徒”(Schnupperlehre)。对于国际客人来说，这是一个陌生的概念，但他们很快就理解了这一方式的用意。“具体部门会高兴有人来做学徒尝试吗？”Khanongdeth Viphakone笑着问道。他来自老挝，在一家大公司负责培训年轻员工。

Kursaal酒店人力资源部的Christoph Tschäppät自然洞悉了提问字里行间的意思。“有时候，为学徒找到一份合适的工作，让他们能深入了解所在部门的运作，这可能很难。”他回答道。但最终，双方都能受益：企业可以判断一名学徒是不是合适的人选，而年轻人也能更好地判断这份工作是否对自己合适。

伯尔尼Kursaal酒店是一家四星级酒店，拥有多家餐厅、酒吧以及一个大型活动和会议区。酒店提供各种学徒培训机会，从商业培训到厨师培训，今年共接纳了21名学徒。

Tschäppät多次提到，如今，有上进心且愿意做学徒的年轻人越来越难找。而嘉宾们在各自国家面对的可能是相反的情况。他们想知道的是：瑞士的年轻人是如何找到学徒机会的。

职业信息中心的惊喜

职业信息中心给参观者们留下了深刻的印象。“年轻人在这里被称作‘人才’。”来自吉尔吉斯坦的Altynai Moldoeva感慨地说道。她为Helvetas的Cheber项目工作，该项目获得了瑞士发展与合作署的资助，旨在在吉尔吉斯斯坦开发一套企业内部培训课程体系，以增加就业机会，特别是为年轻人和女性创造机会。

Moldoeva显然很感动，因为瑞士年轻学徒在整个培训过程中都得到了人性化的对待和无微不至的支持。在吉尔吉斯斯坦(前苏联的一部分)，教育体制仍然等级森严，人们更注重职能，而非个人。

在Kursaal酒店的露台上，Christoph Tschäppät(栏杆前左二)和大家照了一张自拍。 Swissinfo

Tschäppät也多次谈到学徒的待遇。过去，学徒的工作时间很长，尤其在后厨，有时工作强度甚至像在军队一样。“幸运的是，现在情况已不再如此。”

观摩队伍还参观了一间酒店客房。大家饶有兴致地视察了房间，一位女士拍摄了浴室的照片，另一位女士站在窗前询问伯尔尼的两处联合国教科文组织世界遗产的方位。Tschäppät也顺势向大家介绍了伯尔尼老城区以及艾格峰、僧侣峰和少女峰的景色。

只可惜酒店房间楼层太低，参观者没法立即欣赏到雄伟山景。不过，在五楼的露台上，壮丽的景色尽收眼底。虽然阿尔卑斯山隐没在云雾中，但不远处的老城区和古尔腾(Gurten)山也是自拍的绝佳背景板。

女性有志从事男性主导的职业

Kerby Fleurant Swissinfo

瑞士国情与考察团成员的祖国之间有着巨大差异。尽管如此，在职业教育方面，也存在一些不受地域局限的普遍性问题。Kerby Fleurant是海地Profese项目的负责人，该项目旨在通过实践体验和理论指导，持续改善年轻人和女性的就业前景。

与在瑞士一样，海地也有典型的男性和女性职业之分，而且后者普遍薪水较低。Profese项目在当地的工作颇有成果。“一开始，在木工行业中没有女工；现在已经有40名女性了。” 通常，招收女性学徒需要先说服女孩的父亲-但这基本不成问题。

为了给其他女性以启示，这些年轻女学徒会参加各种活动，展示她们的技能。在职业领域中，她们的能力也得到充分展现。“她们注重细节，可以成为优秀的地板安装工或油漆工。”Kerby举例道。有些女性甚至自己创了业。

Profese项目鼓励海地年轻女性进入通常由男性主导的职业。 Profese

学徒培训：坚实的基础

快速参观完Kursaal酒店后厨之后，Tschäppät和Livia Reber回答了观摩团的最后一轮提问。Livia Reber正在读“商务文员学徒培训”的二年级。她带领着代表团的另一半成员参观了酒店。

一位来自尼泊尔的参观者想知道Livia Reber为什么选择了“商务文员“学徒专业。Reber不假思索地回答说，她想学习语言，并且喜欢与人打交道的职业。“学徒培训为此打下了良好的基础。” 而且这个专业还为年轻人开辟了许多职业可能。

在瑞士，没有人会质疑这一点。在这里，双轨制教育体系已经非常完善，学徒毕业也是成功职业生涯的开始。

瑞士学徒毕业的成功人士 在曾经亲历过瑞士学徒制职业教育培训的诸多知名人物中，最声名显赫的包括： 瑞士规模最大银行机构瑞银集团(UBS)首席执行官塞尔吉奥·埃尔默蒂(Sergio Ermotti) 从农业合作社商务文员起家的前任财政部长乌力·毛勒(Ueli Maurer) 曾参加过农业学徒培训的现任经济部长盖伊·帕尔莫兰(Guy Parmelin)

但是在其他国家，职业培训还没有获得如此高的认可。Jayaseelan Sumitra在印度尼西亚雅加达工作，那里是东盟(东南亚国家联盟)的总部所在地。

她在那里负责一项由瑞士发展与合作署资助的项目，致力于在柬埔寨和老挝等国家推广以实践为导向的技术培训。瑞士学徒的成功故事给她留下了深刻的印象。

Jayaseelan Sumitra Swissinfo

”瑞士的例子证明了，人们可以通过不同的受教育方式取得成功。” 现在重要的一点是，让政府和企业相信，投资学徒培训是值得的。

从学徒到最佳员工

Christoph Tschäppät介绍说，从学徒培训毕业生往往是最优秀的员工。“他们熟悉公司的各个领域，年轻且积极进取。”公司也受益于他们年轻的视角和新鲜的想法。“我们未来的客户也是年轻的这一代。”

来自老挝的Khanongdeth Viphakone拿出手机，拍下了Tschäppät这段结束语。此前，他还在疑惑：一家企业在学徒身上如此投资，能带来什么好处？“但是现在，这一模式让我信服了。”他表示。

(编辑：Marc Leutenegger，编译自法语：郭倢/dh)

