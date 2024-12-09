瑞士联邦理工学院：外国学生将缴纳三倍学费

瑞士联邦理工学院计划向外国学生收取三倍的学费。 Keystone-SDA

2025年秋季新学期起，瑞士联邦理工学院(ETH)的外国留学生将不得不支付更高的学费。学校预计将学费提高两倍，从现在的730瑞郎涨到2’190瑞郎(即人民币从6’000元涨到18’000元)。

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不过根据校方董事会12月6日的声明，已经入学的本科或硕士在读学生可以在学费不增加的情况下完成学业。此番学费上涨是由于联邦紧缩计划减少了对联邦理工学院的拨款。因此，学校必须增加收入。

目前，在苏黎世联邦理工学院就读的留学生占到大约40%。而在洛桑联邦理工学院，该比例高达60%。已经在瑞士完成学业的外国公民不在新规定影响范围之列。

两所院校的学生协会VSETH及Agepoly坚决反对学费上涨，并在今年夏天联邦理工学院董事会宣布学费上调计划时表明了立场。

协会表示，学生在社会中本就是经济实力弱势群体，不能指望其学费填补联邦理工学院巨大的预算缺口，并表示，选拔学生的标准应是其能力和潜力，而非经济实力。

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欧盟希望其学生与瑞士学生同等待遇

提高外国学生学费的决定获得了瑞士议会支持。议会在今年9月对《瑞士联邦理工学院法》进行了相应修订。

在一些瑞士高校，国内学生及外国学生的学费收取已有不同标准。例如，在圣加伦大学，瑞士学生一学期的学费是1’229瑞郎(约合人民币10’100元)，而外国学生需要缴纳3’129瑞郎(约合人民币25’700元)。

学生学费目前也是瑞士与欧盟的待商讨问题。欧盟表示愿意进一步就移民保护条款进行磋商，但作为回报，欧盟提出欧洲学生的学费不得高于瑞士学生。

瑞士高校收费：国籍差异 截至目前，在瑞士大多数州立大学和两所联邦理工学院，外国学生缴纳的学费和瑞士籍学生相比，额度相同或略高。 圣加仑大学对瑞士和外籍学生的收费差别最大：瑞士籍本科生每学期学费约为1000瑞郎，外籍学生则要支付2900瑞郎；瑞士籍硕士生学费约为1200瑞郎，外籍硕士生学费3100瑞郎。每学期瑞士本国学生和外籍学生的学费差别达到1900瑞郎。 在瑞士意大利语区大学，瑞士籍本科生每学期学费为1100瑞郎，外籍学生学费为3100瑞郎，差额达到2000瑞郎。 数据来源：瑞士高校联盟(swissuniversities)统计(截至2024年7月15日)

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