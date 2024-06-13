瑞士女性更容易获得大学文凭

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在瑞士买房比租房更划算
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瑞银集团(UBS)的一项研究预测，随着抵押贷款利率的降低和租房价格的上涨，到2025年初可能会出现对买房者更有利的情况。
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瑞士联邦主席称俄罗斯电视台中伤“荒诞离谱”
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维奥拉·阿姆海尔特表示，近日俄罗斯电视台对她的中伤简直离谱，纯属无稽之谈。
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瑞士人的“旅游热”
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瑞士人热衷出国游。尽管生活成本和通货膨胀一再上涨，今年绝大多数瑞士人仍有至少一次度假计划。
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瑞士人盐摄入量过多，全都是预制餐惹的祸
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世界卫生组织(WHO)建议成人每天盐的摄入量不应超过5克，而一项调研发现，瑞士居民平均每天的盐摄入量超出建议水平75%左右。
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巴塞尔艺术展在经济动荡形势下开幕
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第54届巴塞尔艺术展(Art Basel)-世界最重要艺术博览会-于本周一(6月10日)揭开帷幕。尽管去年的市场条件略显疲软，但展会主办方对此次展会的成功感到乐观。
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瑞士监狱自杀率极高
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2022年，在欧洲监狱服刑的囚犯人数超过100万。尽管瑞士在押犯人数相对其人口而言低于欧洲平均水平，但自杀率却更高。
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瑞士车载摄像头反应速度比传统系统高100倍
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瑞士开发的一款车载摄像头识别障碍物的速度比传统驾驶辅助系统高出100倍。
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瑞士高校在QS世界大学排名中略有下滑
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瑞士高校在全球大学排名竞争中略显逊色。在QS年度世界大学排行榜上，瑞士大学总体排名退多进少。不过，苏黎世联邦理工学院再次获评欧洲大陆最好的大学。
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“阿尔法一号”：瑞士战斗机在高速公路上起降
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本周三(6月5日)，瑞士空军在沃州帕耶讷(Payerne)和阿旺什(Avenches)两市之间的高速公路上举行军事演习。
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瑞士中部发生4.4级地震
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6月4日凌晨，位于施维茨州(Schwyz)和格拉鲁斯州(Glarus)之间的普拉格尔山口(Pragel Pass) 发生了里氏4.4级左右的地震。据苏黎世联邦理工学院瑞士地震局称，瑞士全境可能都有震感。
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