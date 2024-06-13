立足瑞士 报道世界
登录
新闻
教育

瑞士女性更容易获得大学文凭

圣加仑大学
圣加仑大学 Keystone / Gaetan Bally

联邦统计局(FSO)近日透露，就瑞士而言，如今年轻女性拥有高等学历文凭的比例超过了年轻男性。

此内容发布于
2 分钟
Keystone-SDA

点击这里，订阅瑞士资讯swissinfo.ch时事通讯(Newsletter)，迅速、深入、互动地了解瑞士第一手新闻资讯

瑞士联邦统计局6月11日公布，在25-34岁年龄段，拥有大学文凭的女性比例(53%)，已超过男性(50%)。

联邦统计局发表的这个报告侧重于性别平等的各个方面，其中提到，虽然整体教育水平自2000年起有了明显提升，但女性的提升程度比男性更大。

与此同时，对近半数家有4岁以下幼童的夫妇来说，理想的模式是父母双方都能从事兼职工作，联邦统计局写道。然而，实际情况却是只有13%的夫妇按照这种模式分担有偿工作。

数据还显示，男性的数字技能要强于女性。举例来说，51%的男性懂得如何修改应用程序、软件或设备的设置，而只有40%的女性会操作。男性使用互联网的频率也略高于女性(93%的男性每天使用互联网，而女性比例则为90%)。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 凯蒂·罗米

瑞士6月9日全民投票：怎样才能遏制医疗卫生费用的上涨？

关于6月9日瑞士全民投票中的两项遏制卫生医疗费用的全民动议，你有什么看法？我们很想知道你对此的想法。

参与讨论
61
69 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

你怎样对待身边的假新闻？

你所在的国家有哪些打击假新闻的措施？在遇到假新闻或虚假信息时，你怎么识别，并会怎么做？

参与讨论
11
31 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

怎样在中小学生中加强民主教育？

瑞士应该在初中阶段将政治课定为必修科目吗？你在学校中有过怎样的关于民主教育的经历？ 请你分享自己的经历。

参与讨论
1
29 留言
查看讨论
阅读最长

新闻

买还是租？在瑞士哪个都不便宜。

相关内容

在瑞士买房比租房更划算

此内容发布于 瑞银集团(UBS)的一项研究预测，随着抵押贷款利率的降低和租房价格的上涨，到2025年初可能会出现对买房者更有利的情况。

更多阅览 在瑞士买房比租房更划算
超过90%的瑞士成年人计划在2024年至少旅行一次，超过半数的人打算至少旅游三次。

相关内容

瑞士人的“旅游热”

此内容发布于 瑞士人热衷出国游。尽管生活成本和通货膨胀一再上涨，今年绝大多数瑞士人仍有至少一次度假计划。

更多阅览 瑞士人的“旅游热”
尽管去年的市场条件略显疲软，但巴塞尔艺术展主办方对未来几天的展会感到非常乐观。

相关内容

巴塞尔艺术展在经济动荡形势下开幕

此内容发布于 第54届巴塞尔艺术展(Art Basel)-世界最重要艺术博览会-于本周一(6月10日)揭开帷幕。尽管去年的市场条件略显疲软，但展会主办方对此次展会的成功感到乐观。

更多阅览 巴塞尔艺术展在经济动荡形势下开幕
据统计，71%的瑞士在押犯是外国人，该比例在人口超过50万的国家中排在第二位。

相关内容

瑞士监狱自杀率极高

此内容发布于 2022年，在欧洲监狱服刑的囚犯人数超过100万。尽管瑞士在押犯人数相对其人口而言低于欧洲平均水平，但自杀率却更高。

更多阅览 瑞士监狱自杀率极高
苏黎世大学医院(University Hospital Zurich,)、苏黎世大学(UZH)主楼及苏黎世联邦理工学院(ETH)主楼。

相关内容

瑞士高校在QS世界大学排名中略有下滑

此内容发布于 瑞士高校在全球大学排名竞争中略显逊色。在QS年度世界大学排行榜上，瑞士大学总体排名退多进少。不过，苏黎世联邦理工学院再次获评欧洲大陆最好的大学。

更多阅览 瑞士高校在QS世界大学排名中略有下滑
根据瑞士地震局(Swiss Seismological Service, SED)的记录，瑞士境内及其邻国平均每天发生3到4次地震，平均每年发生1000到1500次地震。

相关内容

瑞士中部发生4.4级地震

此内容发布于 6月4日凌晨，位于施维茨州(Schwyz)和格拉鲁斯州(Glarus)之间的普拉格尔山口(Pragel Pass) 发生了里氏4.4级左右的地震。据苏黎世联邦理工学院瑞士地震局称，瑞士全境可能都有震感。

更多阅览 瑞士中部发生4.4级地震

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多
Students in a lecture

相关内容

瑞士超过半数的年轻人拥有高等教育学历

此内容发布于 过去20年间，瑞士25到34岁年龄段成年人高等教育学历占比翻了一番，而且增长速度远高于许多其他国家。背后一个关键助推因素，就在于瑞士模式的高等职业教育体系，以及不吝为学徒提供高等职业教育学位。

更多阅览 瑞士超过半数的年轻人拥有高等教育学历
two pupils

相关内容

瑞士的第二代外国移民：受教育程度高于父母

此内容发布于 一项研究发现，在生活在瑞士的移民家庭中，子女的受教育程度往往高于父母。其中也有国别差异：德裔家庭子女比来自巴尔干地区的同龄人更有可能上大学。

更多阅览 瑞士的第二代外国移民：受教育程度高于父母
半数瑞士女性在21岁半之前就搬离父母的家了。

相关内容

瑞士女性比男性更早“离巢”

此内容发布于 在瑞士，女性从家里搬出独立要比男性早很多。到20岁时，将近三分之一的女性已经离巢，而该比例在男性中只占23%。

更多阅览 瑞士女性比男性更早“离巢”

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团