瑞士女性更容易获得大学文凭

圣加仑大学 Keystone / Gaetan Bally

联邦统计局(FSO)近日透露，就瑞士而言，如今年轻女性拥有高等学历文凭的比例超过了年轻男性。

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瑞士联邦统计局6月11日公布，在25-34岁年龄段，拥有大学文凭的女性比例(53%)，已超过男性(50%)。

联邦统计局发表的这个报告侧重于性别平等的各个方面，其中提到，虽然整体教育水平自2000年起有了明显提升，但女性的提升程度比男性更大。

与此同时，对近半数家有4岁以下幼童的夫妇来说，理想的模式是父母双方都能从事兼职工作，联邦统计局写道。然而，实际情况却是只有13%的夫妇按照这种模式分担有偿工作。

数据还显示，男性的数字技能要强于女性。举例来说，51%的男性懂得如何修改应用程序、软件或设备的设置，而只有40%的女性会操作。男性使用互联网的频率也略高于女性(93%的男性每天使用互联网，而女性比例则为90%)。