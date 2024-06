Suíças têm maior probabilidade de ter nível superior

A Universidade de St. Gallen, no nordeste da Suíça. Keystone / Gaetan Bally

As mulheres jovens na Suíça têm agora mais probabilidade do que seus colegas homens de ter um diploma de nível superior, de acordo com o Departamento Federal de Estatística (DFE).

2 minutos

Outra língua: 1 English

Para a faixa etária de 25 a 34 anos, a proporção de mulheres (53%) com uma qualificação de nível superior é agora maior do que a dos homens (50%), disse o DFE na terça-feira.

Embora o nível geral de formação na Suíça tenha aumentado consideravelmente desde 2000, o aumento foi maior para as mulheres do que para os homens, observou o departamento de estatística em uma publicação que enfoca vários aspectos da igualdade de gênero.

Enquanto isso, para quase metade dos casais com filhos menores de quatro anos, o modelo ideal é o de dois pais trabalhando em tempo parcial, conforme o DFE. Entretanto, na realidade, apenas 13% dos casais compartilham o trabalho remunerado de acordo com esse modelo.

E quando se trata de conhecimentos digitais, os homens são mais avançados do que as mulheres, de acordo com os dados. Por exemplo, 51% dos homens são capazes de modificar as configurações de um aplicativo, software ou dispositivo, em comparação com 40% das mulheres. Os homens também usam a Internet com um pouco mais de frequência diariamente (93% dos homens em comparação com 90% das mulheres).

Traduzido por Deepl/Fernando Hirschy

Como trabalhamos Esta notícia foi escrita e cuidadosamente verificada por uma equipe editorial externa. Na SWI swissinfo.ch, selecionamos as notícias mais relevantes para um público internacional e usamos ferramentas de tradução automática, como DeepL, para traduzi-las do inglês. O fornecimento de notícias traduzidas automaticamente nos dá tempo para escrever artigos mais detalhados. Você pode encontrá-los aqui. Se quiser saber mais sobre como trabalhamos, dê uma olhada aqui e, se tiver comentários sobre esta notícia, escreva para english@swissinfo.ch.

