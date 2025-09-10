什么是社会评分体系？

请参阅我们的关于中国社会评分体系的发展和瑞士相关研究的报道：
此内容发布于
2025年06月26日
中国的社会信用体系甚至引发了其他国家的担忧，人们担心自己的周围也会出现类似系统。目前一个瑞士团队正在研究民主国家该如何防范社会评分系统的侵入。
瑞士数据保护专家在最新报告中也表达了对这一问题的担忧，点击这里阅读我们的相关报道：
此内容发布于
2025年07月04日
“社会评分”不仅是中国的现实，也可能是西方的未来？瑞士数据保护专员警告：在民主外表之下，某些国家正悄然走上“信息极权”的道路。我们该如何在数字社会中守住个人自由的最后防线？
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。
此内容发布于
2025年04月18日
在人人低头刷屏的时代，一位记者和一位哲学家聊了聊，为什么他们至今坚持不用智能手机，听听他们如何看待这个看似“逆流而行”的选择。
此内容发布于
2025年06月29日
瑞士是举办全民投票最多的国家之一，因此也是人工智能最好的演练场。如果人工智能代替人类参加投票会有什么结果？苏黎世联邦理工大学的一个科研团队进行了一项科学实验，结果显示人工智能在投票中的举止与人类存在差异。
此内容发布于
2025年03月11日
数字孪生技术已被应用于各个领域，现在一位瑞士教授及他的美国同事提出将这项AI技术用于民主制度的变革，旨在加强民主活力。如果他们的设想成真，那么每位公民的数字孪生体将代替真人参加全民投票，做出决策。然而，将人工智能应用于政治系统，充满创意也任重道远。
