什么是社会评分体系？

瑞士科研工作者正在针对社会评分系统对民主制度带来的风险进行评估，而社会评分系统到底是什么？

请参阅我们的关于中国社会评分体系的发展和瑞士相关研究的报道：

相关内容 数字民主 中国的社会信用体系会威胁瑞士这样的民主国家吗？ 此内容发布于 中国的社会信用体系甚至引发了其他国家的担忧，人们担心自己的周围也会出现类似系统。目前一个瑞士团队正在研究民主国家该如何防范社会评分系统的侵入。 更多阅览 中国的社会信用体系会威胁瑞士这样的民主国家吗？

瑞士数据保护专家在最新报告中也表达了对这一问题的担忧，点击这里阅读我们的相关报道：

