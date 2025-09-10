The Swiss voice in the world since 1935
数字民主

什么是社会评分体系？

瑞士科研工作者正在针对社会评分系统对民主制度带来的风险进行评估，而社会评分系统到底是什么？

此内容发布于
1 分钟
José Kress , Vera Leysinger , Benjamin von Wyl

请参阅我们的关于中国社会评分体系的发展和瑞士相关研究的报道：

相关内容
即使是一个只奖励不惩罚的积分系统，也可能将积分少的人推向社会边缘。

相关内容

数字民主

中国的社会信用体系会威胁瑞士这样的民主国家吗？

此内容发布于 中国的社会信用体系甚至引发了其他国家的担忧，人们担心自己的周围也会出现类似系统。目前一个瑞士团队正在研究民主国家该如何防范社会评分系统的侵入。

更多阅览 中国的社会信用体系会威胁瑞士这样的民主国家吗？

瑞士数据保护专家在最新报告中也表达了对这一问题的担忧，点击这里阅读我们的相关报道：

相关内容
实验证明，人工智能在投票中的表现比人类更加一致。

相关内容

数字民主

社会评分：西方正在步中国的后尘吗？

此内容发布于 “社会评分”不仅是中国的现实，也可能是西方的未来？瑞士数据保护专员警告：在民主外表之下，某些国家正悄然走上“信息极权”的道路。我们该如何在数字社会中守住个人自由的最后防线？

更多阅览 社会评分：西方正在步中国的后尘吗？

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

美国推出的新贸易规则将对你的生活产生影响？

您认为美国关税政策会对您的生活产生什么影响？请留言分享你的看法。

参与讨论
16
20 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Céline Stegmüller

您的祖辈中，有瑞士人吗？您打算去瑞士走访他们曾经居住的地方吗？

如果您想探知自己的祖辈在”为了寻求更好生活“而离开瑞士之前的经历，我们很希望听到您寻根问祖的故事。

参与讨论
34
66 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Aylin Elçi

如果你有患病风险，你会想提前知道吗？为什么？

你希望在多早的时候知道自己可能有疾病风险？你是否曾经在诊断上遇到过类似的困扰？

参与讨论
1
2 留言
查看讨论
阅读最长

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多
人工智能会选择主流社会的思维方式

相关内容

人工智能会选择主流社会的思维方式

此内容发布于 瑞士是举办全民投票最多的国家之一，因此也是人工智能最好的演练场。如果人工智能代替人类参加投票会有什么结果？苏黎世联邦理工大学的一个科研团队进行了一项科学实验，结果显示人工智能在投票中的举止与人类存在差异。

更多阅览 人工智能会选择主流社会的思维方式
实验证明，人工智能在投票中的表现比人类更加一致。

相关内容

社会评分：西方正在步中国的后尘吗？

此内容发布于 “社会评分”不仅是中国的现实，也可能是西方的未来？瑞士数据保护专员警告：在民主外表之下，某些国家正悄然走上“信息极权”的道路。我们该如何在数字社会中守住个人自由的最后防线？

更多阅览 社会评分：西方正在步中国的后尘吗？
一位参观者在2024年巴塞罗那世界移动通信大会上测试她的简化版虚拟心脏。

相关内容

数字孪生：当AI被用于治国理政

此内容发布于 数字孪生技术已被应用于各个领域，现在一位瑞士教授及他的美国同事提出将这项AI技术用于民主制度的变革，旨在加强民主活力。如果他们的设想成真，那么每位公民的数字孪生体将代替真人参加全民投票，做出决策。然而，将人工智能应用于政治系统，充满创意也任重道远。

更多阅览 数字孪生：当AI被用于治国理政

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团