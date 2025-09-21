The Swiss voice in the world since 1935

数据收集过于主观 川普政府取消家庭粮食安全报告

（法新社华盛顿20日电） 美国总统川普政府今天以「过度政治化」为由，宣布取消粮食不安全调查。

美国农业部表示：「在持续审查相关计画与经济报告后，未来将停止发布家庭粮食安全报告（Household Food Security Reports）。」

农业部表示，「这项报告已过度政治化，检讨后认为对任务执行已不再需要。」

这是川普当局继就业数据之后，再次抨击此类政府调查资料。

川普与国会共和党议员今年大幅改革「营养补充援助计画」（SNAP），随后取消上述这项已有30年历史的调查。独立分析人士认为，这将使数百万人无法自计画中受益。

2023年报告显示，美国13.5%的家庭面临「粮食不安全」，这是2014年以来的最高水准。

农业部在声明中批评调查数据的收集过程，并表示「用于收集数据的问题全属主观，并不能准确反映实际的粮食安全状况。」

声明中说：「这些数据不准确，目的是为制造一种并不代表农村实际情况的论述，因为在川普政府领导下，目前正经历贫穷率下降、工资上涨与就业成长。」

目前尚不清楚农业部所指「数据」是否为今年所收集的「粮食不安全」数据，这些数据要到2026年才会公布。

