成龙亮相:洛迦诺电影节以黑色幽默回应现实

罗马尼亚导演拉杜·裘德(Radu Jude)回归:他导演的无政府主义风格的《德古拉》,今年入围洛迦诺主竞赛单元。 SagaFilm, Nabis Filmgroup, PTD, Samsa, MicroFilm

今年,瑞士最重要的电影节-洛迦诺电影节-邀请中国知名电影人成龙作为荣誉嘉宾。电影节开幕在即,其展映内容旨在回应当今世界的脉动。然而,它并未陷入沉重低迷的情绪之中,而是推出了一系列喜剧片-你若敢笑,后果自负。

14 分钟

相关内容

在战火绵延不断、人道灾难频发、战争罪行加剧、移民潮汹涌与社会结构崩塌的当下,艺术,尤其是电影,该如何应对?洛迦诺电影节艺术总监焦纳·A·纳扎罗(Giona A. Nazzaro)今年选择押注于幽默,这可以被视为对世界病灶最文明的回应方式。有别于往年,今年主竞赛单元的17部影片中,有6部可被归类为喜剧。不过,这些影片中的幽默大多带有黑色与无政府主义色彩。

其他喜剧片、讽刺片或带有反讽视角的作品也贯穿于电影节的其他单元,而今年的荣誉嘉宾正是成龙-这位当之无愧的国际巨星,纳扎罗称其为“现代电影界的巴斯特·基顿(Buster Keaton)”。成龙作为标志性艺术家,五十年来在他的每一部电影中巧妙融合了剧情、喜剧、娱乐、动作与武术。

标志性人物:本届电影节的荣誉嘉宾是成龙,恰逢瑞士与中华人民共和国建交75周年。 Invision

谈论战争

例如,针对乌克兰战争,西方世界形成了一种相对一致的反俄立场,但俄乌两国的影片却几乎缺席。不过,加沙问题却被突出呈现,可能也是最具争议和危险性的话题。

去年,巴勒斯坦与挪威合拍的纪录片《没有别的土地》(No Other Land),由巴以联合制作团队完成,在柏林电影节(Berlinale)和奥斯卡上获得了最佳纪录片奖。这一结果激起以色列政府与媒体的强烈反应,同时也引起了其在美国的忠实盟友的不满。在欧洲,政界人士和媒体则仍在努力厘清反犹主义与批评以色列国家政策之间的界限。

洛迦诺电影节主竞赛单元并未回避挑战。参赛影片包括卡迈勒·贾法里(Kamal Aljafari)导演的巴勒斯坦故事片《与哈桑在加沙》(With Hasan in Gaza),以及黎巴嫩导演阿巴斯·法德尔(Abbas Fahdel)的《受伤土地的故事》(Tales of the Wounded Land)。与此同时,纳扎罗也选择了一部以色列电影《当前局势的几点注记》(Some Notes on the Current Situation),由埃兰·科利林(Eran Kolirin)导演。该片非全球首映,故被安排在“非竞赛”单元(Fuori Concorso),但其重要性不容低估。

以色列影片《当前局势的几点注记》中的一幕:在失控社会中的人性呐喊。 Dani Schneur

以色列导演科利林的作品目前仅有五部长片,但其作品内容已经非常厚重。2007年的剧情片《乐队来访》(The Band’s Visit),以一种苦中带甜却又温暖振奋的方式呈现了阿拉伯人与犹太人之间的紧张关系,而他此后的作品则愈发具有批判性。正因如此,以色列的评论人士在媒体上甚至开始讨论:科利林是否应被视为“国家叛徒”。

老将、新星与喜剧

罗马尼亚导演拉杜·裘德(Radu Jude)多年来一直是洛迦诺电影节的常客,他在柏林和众多欧洲首都深受欢迎,最近甚至登上了美国艺术杂志《艺术论坛》(Art Forum)。2023年,他凭借宏大的影片《不要对世界末日抱太多期待》(Don’t Expect Too Much from the End of the World)惊艳了影迷。去年,他的两部简洁短片也带来了几分无政府式幽默的乐趣。而今年,他再次带着一部野心之作回归主竞赛单元-一部3小时长、风格粗砺的讽刺剧《德古拉》(Dracula),这里顺便提一句,裘德本人就来自传说中吸血鬼德古拉的故乡特兰西瓦尼亚(Transylvania)。

罗马尼亚式幽默也出现在主竞赛单元中,伊万娜·姆拉德诺维奇(Ivana Mladenović)的影片《隐修姐妹》(Sorella in Clausura)入围参赛。这也标志着电影节对布加勒斯特(Bucharest)那支虽小却充满活力的年轻电影人社群的认可-而拉杜·裘德正是他们的长兄与导师般的存在。

姆拉德诺维奇与日本的宫崎将(Shô Miyake)、德国的朱利安·拉德尔迈尔(Julian Radlmaier)等新锐导演令人充满期待,他们将与一些更具知名度的导演一起角逐洛迦诺电影节的最高奖项金豹奖(Golden Leopard)。参赛者中还有突尼斯-法国导演阿卜杜拉蒂夫·克希胥(Abdellatif Kechiche)的《我的爱情赞歌:第二章》(Mektoub, My Love: Canto Due)、英国导演本·里弗斯(Ben Rivers)的《母马之巢》(Mare’s Nest)、以及瑞士导演法布里斯·阿拉尼奥(Fabrice Aragno)的《湖》(The Lake)-他曾是让-吕克·戈达尔(Jean-Luc Godard)晚年的重要创作伙伴,现已独立执导。

与此同时,“当代电影人”单元(Cineasti del Presente)-面向首部或第二部长片导演的主竞赛单元-常常诞生出本届电影节中最好(有时也是最差)的惊喜。最好的方式是放下预设期待,但亚洲电影常常成为焦点。今年值得期待的作品包括:韩国导演朴世英(Park Syeyoung)的《鱼鳍》(The Fin)、旅居柏林的中国导演阮兰熙的《来自加那利的植物》(The Plant from the Canaries),以及法比越三方合拍影片《头发、纸、水……》(Hair, Paper, Water…)。

遗产的价值

正如焦纳·A·纳扎罗在今年7月初于苏黎世举行的官方节目发布会上所指出的,任何一个有分量的电影节,其核心职能之一,就是与各大电影档案机构一道,致力于电影遗产的保护-而这些档案机构的处境往往和它们所保管的胶片一样脆弱。

因此,洛迦诺电影节的回顾单元(Retrospective)一向是影迷所关注的重头戏。今年的重点是英国战后电影(1945-1960),这些影片由英国电影协会(British Film Institute)和瑞士电影资料馆(Cinémathèque Suisse)修复完成。

但电影记忆并不止于回顾单元。在“电影的历史” (Histoire(s) du Cinéma)单元中,电影节也向电影业的重要人物致敬。

英国演员艾玛·汤普森(Emma Thompson)将亲临现场,接受终身成就奖,并通过放映导演李安执导的简·奥斯丁(Jane Austen)的名作《理智与情感》(Sense & Sensibility,1995)来庆祝其辉煌职业生涯。黎巴嫩电影公司 Abbout Productions 也将在此受到致敬,并展映两部代表作:穆尼亚·阿基(Mounia AkI)执导的《黎巴嫩的布拉瓦海岸》(Costa Brava, Lebanon,2021)与乔安娜·哈吉托马斯(Joana Hadjithomas)和卡利勒·乔雷杰(Khalil Joreige)联合执导的《记忆盒》(Memory Box,2021)。

西蒙·埃德尔斯坦(Simon Edelstein)导演的《坏习惯》(Les Vilaines Manières,1974)剧照,这部被遗忘的瑞士电影瑰宝将在今年洛迦诺获得致敬展映。 Cinémathèque Suisse

电影节同时致敬瑞士导演西蒙·埃德尔斯坦(Simon Edelstein),这几乎是个已被遗忘的名字,但他曾与法语电影黄金时代的导演如阿兰·泰纳(Alain Tanner)、克洛德·戈雷塔(Claude Goretta)与米歇尔·苏特(Michel Soutter)齐名。此外,还将放映多部新修复的欧洲经典作品,如罗伯托·罗西里尼(Roberto Rossellini)执导的《意大利元年》(Anno Uno,1974)和莉莉安娜·卡瓦尼(Liliana Cavani)执导的《食人族之年》(The Year of the Cannibals,1969),以及以《杯酒人生》(Sideways,2004)而闻名的希腊裔美国导演亚历山大·佩恩(Alexander Payne)的两部作品。

垮掉派的节奏

20世纪50年代的杰克·克鲁亚克(Jack Kerouac)。 Jerry Yulsman, Globe Photos, Zuma Press

在非竞赛单元中,有两部略显低调却值得一提的纪录片,可能会为那些期待更具启发性、反叛性和反主流文化氛围的观众带来欣喜。

埃布斯·伯诺(Ebs Burnough)执导的《克鲁亚克之路:一个国家的节奏》(Kerouac’s Road: The Beat of a Nation)并不是一部对杰克·克鲁亚克(Jack Kerouac)传奇人生和作品的怀旧回顾,而是试图通过与当代作家和艺术家的对话,探讨克鲁亚克1957年那本具有里程碑意义的著作《在路上》(On the Road)如今在美国仍能引发怎样的共鸣。

与之相似的纪录片《Nova’78》也带我们回到1978年那场电力十足的“NOVA大会”。该大会由克鲁亚克的作家好友威廉·S·伯勒斯(William S. Burroughs)在纽约发起,聚集了洛瑞·安德森(Laurie Anderson)、帕蒂·史密斯(Patti Smith)和弗兰克·扎帕(Frank Zappa)等众多艺术家。这部纪录片像一个时间胶囊,为我们今天的社会现实提供若干思考:如何用艺术、诗歌与笑声,对抗偏执与不宽容。

纪录片《Nova’78》中的一幕,美国作家威廉·S·伯勒斯出镜。他与克鲁亚克及诗人艾伦·金斯堡(Allen Ginsberg)一道,被并称为1960年代反主流文化的三大奠基人。 Howard Brookner Estate

(编辑:Mark Livingston/ds,编译自英语:樊桦/gj)