瑞士旅游业今夏或因伊朗冲突走弱

受伊朗战争影响，瑞士旅游业今夏前景黯淡 Keystone-SDA

瑞士旅游业预计将在2026年夏季出现疫情以来首次过夜住宿人数下降，主要原因是受伊朗冲突影响，远程客源市场需求走弱。

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瑞士旅游业在即将到来的夏季面临压力。经济研究机构BAK Economics预计，2026年夏季过夜住宿人数将出现自新冠疫情结束以来的首次下降，而主要原因是伊朗冲突带来的负面影响。

预计今年夏季的过夜住宿总量约为2490万次，较去年减少25.5万次，降幅约为1%。BAK Economics5月21日表示，这一走弱趋势主要源于远程市场需求的下滑。该预测在瑞士联邦经济事务秘书处(Seco)委托下进行。

伊朗战争对国际旅行产生了明显冲击。起初，空域关闭直接抑制了出行需求；随后，油价和航空燃料价格上涨进一步推高了出行成本，使长途旅行整体变得更昂贵。因此，该研究机构预计，远程市场的过夜住宿数量将减少3.7%，约下降24.6万次。

亚洲客源受冲击最明显

在各大市场中，亚洲受到的影响最大。尤其是印度和东南亚地区，由于中东航空枢纽的航班限制，出行受到了较大干扰。此外，该地区许多国家对海湾能源进口依赖较高，也间接受到冲击。

事实上，瑞士两家知名旅游企业-少女峰铁路公司和铁力士缆车公司-在近几周已发布盈利下降预警，原因正是亚洲游客数量减少。

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相比之下，中国市场表现较为稳定，这在一定程度上归因于较多直航航班以及对中东航线依赖较低。来自美国的游客预计仍将保持小幅增长，但增速有所放缓。

本土和欧洲市场提供支撑

相比之下，瑞士国内以及部分欧洲市场将对旅游业起到一定支撑作用。BAK Economics认为，随着国际旅行不确定性的增加和机票价格上涨，越来越多游客可能选择距离较近的旅游目的地。

预计瑞士本国需求将增长约0.5%，即增加约5.8万次过夜住宿。不过，高通胀和消费疲软也对家庭支出形成压力。

来自欧洲的游客总体预计将小幅下降约1%(6.8万次过夜住宿)。这主要是因为2025年夏季表现异常强劲，当时受多项大型活动带动，形成较高基数。尤其是英国游客数量预计将有所下降，因为此前欧洲女足锦标赛带来的“短期效应”已不复存在。

各旅游目的地差异明显

与此同时，BAK Economics还推出了一套新的分析工具，用于评估旅游目的地的竞争力。该指数对阿尔卑斯地区240个瑞士及国外旅游圣地进行了比较。此外，该机构还发布了一项基于人工智能的在线工具“BAK Tourism Intelligence”，为各旅游目的地提供数据分析支持。

分析显示，瑞士整体在阿尔卑斯地区竞争力领先：排名前三的目的地均在瑞士，前十名中有九个位于瑞士。

不过，地区差异仍然明显。一些热门旅游胜地竞争力较强，但中等及较小目的地仍存在提升空间。该研究指出，这主要归咎于收益潜力未充分开发以及游客停留时间相对较短等因素。

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