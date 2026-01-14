无视川普警告 伊朗司法部门将对抗议者速审处决

（法新社巴黎14日电） 无视美国总统川普已发出警告，伊朗司法首长今天暗示，将对参与全国示威而被捕的人士进行快速审判，部分人士可能遭处决。

人权团体「人权行动者新闻通讯社」今天表示，伊朗抗议活动死亡人数已增至至少2571人。

伊朗当局坚称已重新控制国家，并指控示威者进行类似伊斯兰国（IS）的「恐怖行动」。

根据伊朗通讯社和国营电视台，伊朗司法总监艾杰（Gholamhossein Mohseni Ejei）在德黑兰（Tehran）视察一所关押抗议者的监狱并且花5小时查案后表示：「如果有人焚烧他人、斩首或进行其他极端暴力行为，司法机关就必须迅速依法处理。」他同时指出，审判应公开进行。

他强调，若拖延行动，效果将大打折扣，因此需要迅速处理。

这番言论公然挑战美国总统川普（Donald Trump）。川普昨天在受访时警告，若伊朗执行处决，美国将采取强硬行动。

德黑兰当局称美方警告是「军事干预的藉口」。伊朗驻联合国代表团在社群媒体X平台上发文指控美国意图透过制裁、威胁以及制造动乱和混乱，为可能的军事干预找藉口，企图颠覆伊朗政权。文中强调，美国此一手法将再次失败。

美国国务院在其波斯语X平台帐号上表示，现年26岁抗议者索坦尼（Erfan Soltani）已被判处死刑，预定今天执行。

美国国务院表示：「索坦尼是首名被判死刑的抗议者，但不会是最后一位。」

美国国务院并说，已有超过10600名伊朗人被捕。

国际特赦组织（Amnesty International）呼吁伊朗立即停止所有处决，包括索坦尼的案件。