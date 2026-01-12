日本「天才黑猩猩」49岁过世

（法新社东京12日电） 日本京都大学的研究人员表示，其所饲养的黑猩猩「爱」已于9日因多重器官衰竭及年老相关小病以49岁之龄死亡。这只母猩猩能辨识英文字母及100多个汉字，被誉为天才。

京都大学的人类行为演化研究中心（EHUB）在声明中说，「爱」参与了有关知觉、学习和记忆的研究，促进他们对灵长类动物智慧的理解。

日本灵长类动物学家松泽哲郎2014年指出，「爱」除了认得汉字和英文字母，还能辨识出阿拉伯数字0到9及11种颜色。

他举例，有次实验是让这只黑猩猩看电脑萤幕显示意思是粉红色的汉字，并给它1个粉红色方块和1个紫色方块，结果「爱」选对了粉红色方块。

还有次是给「爱」看1颗苹果，结果这只黑猩猩在电脑萤幕上选了1个长方形、1个圆形和1个点来画出1个「虚拟苹果」。

「爱」的高超能力使其成为学术论文研究对象和媒体节目报导内容，有些研究还登上「自然」（Nature）期刊，它也因此在大众媒体上有了「天才」的绰号。

这只黑猩猩来自非洲西部，1977年抵达京都大学，2000年产下1子。据日本共同社报导，「爱」的智慧能力使得黑猩猩亲子间能否知识转移的研究受到注意。

京都大学人类行为演化研究中心表示，「爱」具有高度好奇心，积极参与研究，使得黑猩猩心智的各种面向首度曝光；而这些研究协助建立了「了解黑猩猩心智的实验架构，为思考人类心智的演化提供关键基础」。