日本与美国开会交涉关税 未立即获关税豁免

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（法新社华盛顿16日电） 日本政府今天与美国政府首度就交涉关税开会，但未能立即取得关税豁免。日相石破茂在经济再生大臣赤泽亮正与美方举行会谈过后，指出未来的谈判「不会轻松」。

赤泽今天在华府与美国总统川普会晤约50分钟之后，接着与美国财政部长贝森特（Scott Bessent）与美国贸易代表葛里尔（Jamieson Greer）等官员召开阁员级磋商，历时约75分钟。川普当天上午透过社群媒体突然表明自己将加入会议。

而川普与赤泽会面过后，在自家社群媒体平台「真实社群」（Truth Social）发文写道：「很荣幸刚跟日本贸易代表团会面，（取得）重大进展！」

赤泽与川普以及其他美方官员之间的协商备受关注，被视为华府与其他被美国关税波及国家谈判情况的观察指标。

石破茂在东京表示，「当然，接下来的谈判不会轻松，但川普总统已表示希望把对日本的谈判列为最优先事项」。他也说，「我们认为这一轮谈判为后续奠定基础」，并形容赤泽在华府的交涉「坦率且具建设性」。

而石破茂也表示，「当然，日本与美国之间的立场仍存在分歧」。

赤泽会后告诉媒体，就美国目前暂缓实施的对等关税事宜，称美方「希望在90天以内达成协议」。而赤泽拒绝详细评论谈判内容，但表示双方并未讨论日圆汇率。

赤泽在与贝森特与葛里尔的会谈结束后表示，他已向美方表达日本对美国加徵关税感到「极度遗憾」。

他说道：「说明日方认为这些措施对日本产业的影响，以及对日美双方投资与就业扩大的影响之后，强烈要求美方重新检视一系列关税措施。」

而赤泽也表示，双方在阁员级会议中达成3点共识：目标是尽可能尽快达成协议，并由两国领袖对外宣布，以及协调在4月实施下一轮协议的时间，还有包含阁员层级在内持续事务层级的交涉。